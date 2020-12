Paco se graduó por Facebook: las titulaciones en la nueva normalidad

León-. Paco ilusionaba con usar un traje en un salón de fiestas para celebrar su graduación, pero el evento se convirtió en una transmisión en vivo por Facebook debido a la pandemia por el COVID-19. Un evento atípico en el que nombraron a 22 alumnos y les dieron palabras de motivación, sin fiesta ni comida. Todo desde casa.

"Es incluso frustrante que nos hayan hecho de esa forma la graduación, habían acordado que sería por Zoom, pero como no muchos estuvieron de acuerdo fue por Facebook, pues yo si esperaba una graduación presencial con una ceremonia y todo eso", cuenta el alumno de la UTL.

Carlos Francisco Villa Martínez se graduó este martes en Tecnologías de la Información y Comunicación, en la Universidad Tecnológica de León (UTL), y tiene 24 años. A distancia revela cómo es ser un graduado en línea. Uno de los detalles que resalta es el dinero de por medio, 2 mil 500 pesos que estaban planeados para el evento presencial y que hasta ahora no han sido reembolsados.

"Se me hizo algo muy injusto porque nosotros tuvimos que pagar 2 mil 500 pesos por la ceremonia, y ese dinero pues se perdió".

Paco dice que su graduación sería en mayo, pero el confinamiento prolongó la ceremonia hasta diciembre, hace unos meses les avisaron que el evento sería virtual, y él prefirió no participar.

"Obvio les contesté que no quería participar y prefería el rembolso de mi dinero y ellos me contestaron que el próximo mes nos iban a devolver una parte, pero no el 100%. Y bueno, ahora sólo estoy en espera de la respuesta sobre la devolución del dinero".

ASÍ FUE SU GRADUACIÓN

De forma breve y en una transmisión en vivo por Facebook, así fue la graduación de Paco y sus compañeros.

"Lo único que hicieron fue nombrar a cada persona por el área en el que estaban. No hubo mucha organización ya que varios de los directivos igual tuvieron problemas con sus equipos".

Los mensajes eran cortos y los aplausos desde casa. Un festejo que se redujo a las caras en miniatura de los alumnos y a escuchar sus nombres sin tener la oportunidad de pasar al frente de un escenario.

"Al terminar de nombrar a cada estudiante de su área les aplaudían y dedicaban unas palabras como de: "gracias por su perseverancia", de ese tipo de frases. Pero fue muy rápido el evento".

Este martes Paco compartió en sus redes un mensaje en el que dice estar "decepcionado" de su día de graduación.

"Nunca dude de mis habilidades como buen estudiante y nunca tendré la graduación que quería, en fin. Dejaré esto por aquí como un recuerdo", escribió en mientras compartía la felicitación de la UTL.

LA PANDEMIA FRENÓ A LAS ESCUELAS, AUNQUE HAY ESPERANZA DE VOLVER EN ENERO

Desde marzo, mes en el que se dieron los primeros contagios en Guanajuato las escuelas la Secretaría de Educación del Estado optó por impartir las clases en línea en todos los niveles escolares. Los alumnos dejaron de asistir a las aulas para conectarse a Zoom, algo que para Paco significó un reto.

"No me disgustaron tanto (las clases en línea) es un reto que te pones, como los profes no tienen esa misma dedicación que de forma presencial, tienes que aprender muchos temas por tu cuenta, ser más autodidacta (...) Ya hay bastante información en internet, muchos tutoriales de los que te puedes apoyar".

Estoy leyendo con atención sus comentarios y quiero precisar el tema de #RegresoAClasesSeguro.



Les comparto también el boletín de prensa:



?? https://t.co/V4gMDaBiSC pic.twitter.com/obfMQYs3bB — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) December 9, 2020

Hasta ahora el regreso a clases no tiene una fecha definida. Este martes Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública comentó que el regreso a clases en cada estado será hasta que su semáforo marque color verde.

Aunque en enero de 2021, la comunidad educativa podrá acudir voluntariamente a las escuelas para recibir asesorías. Es importante decir que los maestros no podrán atender más de nueve estudiantes, detalló el secretario.

COVID GUANAJUATO

El semáforo epidemiológico en Guanajuato es color naranja, lo que significa que aún no puede haber un retorno a las aulas. Hasta ahora suman 69 mil 619 casos de covid confirmados, y 4 mil 523 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado.