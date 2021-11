Paciente de cáncer en León demanda a AMLO a falta de medicina: "Moriré luchando"

León.- "Moriré de pie, moriré luchando para que a otra gente no le pase lo que a mí me pasó", fueron las palabras de Hortensia Soria Martínez a Imagen Televisión cuando explicó que está denunciando a los funcionarios públicos federales y al mismo Presidente de la República por el desabasto de medicinas contra el cáncer que condujeron a su metástasis.

Debajo de su peso normal y con malestares, Hortensia salió de Guanajuato, de donde es originaria, para acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de la República e interponer su denuncia.

Hortensia denuncia que fue víctima de negligencia médica y que además no pudo recibir un tratamiento adecuando por la falta de medicamento oncológico. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, la tomó por sorpresa, pues también acusa a su médico de haberle ocultado información sobre su estado de salud. Todo ocurrió en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, institución perteneciente a la Secretaría de Salud Federal e Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi).

"Sabiendo que mi cáncer iba avanzando, él (el doctor) me siguió diciendo que no pasaba nada y ´estás bien´. Cada que él me decía eso yo llegaba a mi casa diciendo que fui con el médico y me dijo que estoy bien, que el cáncer sigue dormido, no era cierto, el cáncer siguió avanzando", comentó Hortensia a La Silla Rota

La enfermedad invadió su cuerpo y nadie le dijo, a pesar de que su doctor le seguía pidiendo estudios jamás compartió los resultados con ella. Fue hasta que la atendió un nuevo especialista, hace 4 meses, que le reveló que tenía metástasis, su hígado, colon, ingles, pulmón e intestinos ya estaban deteriorados.



"Yo lo que pido es que se me hagan nuevos estudios y que sea si hay algo que todavía podamos hacer, sino de lo contrario moriré de pie, moriré luchando para que a otra gente no le pase lo que a mí me pasó", platico con lágrimas en los ojos.

Su abogada, quien la asistía en los amparos que interponía desde hace dos años para recibir sus medicamentos, le informó que también era posible exigir la reparación de esta negligencia, razón por la que acudió a la Fiscalía para demandar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y demás funcionarios que resulten responsables.



