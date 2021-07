Pachuca compró robado: Primo Quiroz

León.- El ex directivo del Club León, Primo Quiroz Durán declaró que el Grupo Pachuca compró robado y estando demandado el Estadio León.

El integrante de la agrupación de dueños de palcos y plateas, así como de la Asociación Salvemos Nuestro Estadio, señaló que la transacción levanta suspicacias contra de gobierno estatal.

"Quien haya sido, compró algo robado, es conocido por toda la gente, eso es lo que me sorprende: que alguien compre algo a quien lo está vendiendo se lo robó, y después se despiertan suspicacias porque si hay un proyecto de nuevo estadio, decidieron comprar en forma repentina e intempestiva el estadio que es de todos nosotros, de los que pagamos palcos y plateas para que se construyera".

Adelantó que este sábado fijaran posturas, ya sea para exigir que ahora Grupo Pachuca les pague sus palcos y plateas, o para buscar anular la venta del inmueble.

"Fue tan sorprendente está compra, que nada más da lugar a muchas sospechas, Creo que quien compró sabía que el inmueble trae problemas y que está comprando algo robado, ya después se despiertan dudas de que el gobierno es quien está detrás de todo esto, porque es de todos sabido el interés que desde hace semanas ha manifestado por quedarse con esos terrenos, por intereses de tipo inmobiliario".

Recordó que la compra del terreno (5,800 metros cuadrados) donde estaría el Munpic fue con apoyo del gobierno del estado a favor del Patronato de la Feria por 55 millones de pesos.

Sobre el monto de dinero que se le pagó a Zermeño, dijo que haya sido a 100 pesos el metro cuadrado, Grupo Pachuca está comprando algo robado.

Como ejemplo, dijo que los ciudadanos interesados por un terreno primero compran sabiendo que no tenga problemas la propiedad, "pero aquí no existió eso, saben que el Estadio León trae una cauda de problemas de todo tipo, aquí hay intereses inmobiliarios y políticos, tratan de echarle tierra al pasado y que se olviden las omisiones y acciones de gobiernos pasados que permitieron el mayor fraude en la historia de León".

Comentó que le han llegado decenas de comentarios de la gente molesta que supone que el gobierno está detrás de la compra, perjudicando la imagen de Grupo Pachuca.

"Se está perjudicando la imagen tan buena que en lo personal tengo de Grupo Pachuca que con seriedad y conocimiento de futbol han llevado los destinos del Club, pero los están perjudicando porque ya no creemos en nada, todas estas semanas se manejó que el gobierno iba a pagar, y ahora intempestivamente salen con que ya pagaron los de Pachuca".

"Nadie cree que Grupo Pachuca haya tenido el dinero, así estamos en el país, ya no creemos en los políticos por el mal manejo que se da, tenemos semanas de escuchar que el Gobierno del Estado se sentó con Zermeño, hubo fotos, en un día no fue tomada la decisión por Pachuca, son temas de muchas pláticas y más sabiendo cómo está la problemática de esos terrenos".

Concluyó que otra situación de impugnación es que Zermeño tenía en su poder la Asociación Civil y no debe tener afán de lucro por lo que no se puede vender la propiedad

"Los terrenos eran para la promoción deportiva y social, regalados por el Gobierno del Estado al Club León, entonces una A.C. no puede vender el estadio, estamos viendo un lucro de él, personal, eso no puede ser, una asociación civil no tiene ese fin", finalizó.

PR