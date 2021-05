Pablo Calderón, de reportero a candidato, promete ser "legislador de calle"

Ocho años como reportero y conductor de televisión le bastaron Pablo Calderón para detectar las necesidades de León y despertar la curiosidad por las políticas públicas. El hoy candidato a diputado local por el Distrito III le dio un giro a su carrera para conocer a fondo las problemáticas de la ciudad y del estado.

¿Qué harás en caso de llegar al Congreso del Estado? Preguntamos al candidato en entrevista para La Silla Rota, Pablo Calderón aseguró que el tema de seguridad es primordial, que va a "exigir al gobernador la destitución del fiscal" de Guanajuato Carlos Zamarripa.

Por otra parte, hay temas ecológicos que piensa trabajar: la calidad del aire en León. Pues según su partido hay un déficit de 4 millones de árboles en la ciudad. A esto se suman los malos olores y la contaminación que ha dejado el relleno sanitario, ubicado cerca de la colonia Brisas del Campestre, la gente le pide atender el tema de manera urgente, y ante este sucio escenario Pablo propone aplicar en León la ley de la transformación de basura en energía, iniciativa propuesta por el Verde en la Cámara de Diputados.

De profesión comunicólogo, pero con la intención de no ser parte de la "política vieja", Calderón dice que actualmente se necesitan "legisladores de calle" y no "legisladores detrás de un escritorio". Asegura que el Partido Verde lucha por colocarse en el segundo lugar en las preferencias electorales, desplazando a Morena.

Pablo ¿Cómo va la campaña?

Bien, vamos muy bien, contentos por la respuesta de la ciudadanía (...) Es un proyecto de ciudadanos que queremos recuperar el León que teníamos antes, estamos seguros que los candidatos y candidatas que hoy están al frente de este proyecto podemos mejorar la situación (...) podemos empezar a poner la huella verde para mejorar la situación de León y Guanajuato.

Hemos visto nuevos perfiles en el Partido Verde, el plan va por ahí y tienes nuevos compañeros en esta elección

Somos gente que venimos trabajando algunos en el partido, otros que no, pero que se están sumando ciudadanas y ciudadanos para cambiar los perfiles, cambiar esta generación de políticos en el estado, que son los mismos de siempre (...) ternemos que hacer una limpia generacional con perfiles comprometidos para mejorar nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país.

Mientras continuamos con el #RetoXElMedioAmbiente??



Mira lo que nos encontramos ?



El @municipio_leon y el alcalde @hlsantillana deben poner más atención, nuestras áreas verdes son más tiraderos municipales. pic.twitter.com/wEgDdUeHyy — PabloCalderón Nettel (@Pablocanett) May 28, 2021

Oye Pablo, tú estuviste en la televisión

Estuve 8 años en los medios como conductor y como reportero, y pues bueno, ejercí mi profesión muy gustoso de ser parte de la prensa, del periodismo, pero eso fue lo que causó que brincara a esta parte de la política porque ya sabes, das las noticias, ves las mismas situaciones, de falta de oportunidades, y tú veías a los políticos que los entrevistaban ¿y se levantan el cuello, no? Diciendo que hicieron buenas acciones, buenas cosas, pero tú como reportero lo ves en la calle y dices ¿dónde están esos cambios?

Fue el parte aguas que me hizo que me empezara a armar un proyecto, presentarlo al Partido Verde, y Sergio Contreras (candidato del Partido Verde a la presidencia de León) me lo aceptó, me dijo: "trabájalo durante estos años", y hoy 2021 me dio la oportunidad de contender para presentar este proyecto a la ciudadanía.

¿En televisión donde estuviste?

Estuve en Televisa del Bajío, en TV4, en TVemos, y pues fueron esos años que estuve como conductor de noticias, pues dando la noticia del día.

Y ahora metido en los proyectos políticos revisando lo que está pasando en León y en Guanajuato

Cien por ciento comprometido con este partido, traigo la camiseta bien puesta, y yo siempre lo he dicho: "yo nadamas les pido tres años", son tres años los que le pido al partido y a la ciudadanía para ponerme a trabajar, son tres años en los que voy a estar todos los días en las calles, en los comercios, en las colonias, porque es la única manera hoy, de empezar a darnos cuenta como legisladores, que es lo que hace falta, que no se ha hecho.

Necesitamos ser legisladores de calle, ya no legisladores detrás de un escritorio, eso ya no sirve, esa es la política vieja, hoy la política necesita ese contacto con la ciudadanía.

Ahora que has recorrido colonias, ¿Qué te ha impresionado de lo que dice la gente?

Me llama la atención que en el 2018 yo recorrí las calles con Sergio, como parte de su equipo con él como candidato, y vemos las mismas condiciones, con falta de servicios básicos, con falta de pavimentación, las mismas áreas de donación, siguen igual con la basura, es donde me pregunto: "pues si las administraciones pasadas ya saben las problemáticas, ya las conocen, ¿por qué no han hecho algo en las colonias?". Y lo peor es que regresan cada tres años los mismos a pedir el voto, y las condiciones siguen igual, entonces la gente ya está cansada, la gente se da cuenta que son promesas y promesas.

De llegar al Congreso del Estado, me imagino que uno de tus temas va a ser el ecológico, pero en general ¿en que temas te gustaría involucrarte?

El primerito, que lo dije en el debate, voy a exigir al gobernador la destitución del fiscal. Ya no podemos permitir que nuestro estado esté hundido en la inseguridad, que el fiscal -que está hasta el 2028- que se me hace un tema inaceptable porque hoy vemos que no ha hecho nada, tenemos que empezar a mover las piezas en materia de seguridad, y va ser lo primero que voy a hacer en cuanto pise el Congreso del Estado.

¿En temas ecológicos que les preocupa en el Partido Verde?

Al día de hoy me preocupa mucho un tema que es básico, los árboles. Hoy tenemos un déficit en León de 4 millones de árboles, Municipio tiene la infraestructura, el equipo humano, el recurso económico ¿Por qué no se han puesto a mejorar la calidad del aire sembrando árboles?

El relleno sanitario es otro, estuvimos en nuestro arranque de campaña en Brisas del Campestre y es una cosa que la gente te dice "ya no podemos respirar la basura porque en las noches es un olor que no se puede", están los niños, los adultos mayores viviendo en esas circunstancias, tenemos que empezar a legislar una ley que ya está activa que es la de la transformación de la basura en energía, la tenemos que aplicar hoy día en León, urgentemente.

¿Por qué un ciudadano de León del Distrito III podría votar por Pablo Calderón?

Pues mira, diría que soy una persona joven, que amo mi ciudad. Quiero demostrarles a las personas que no por ser político experimentado vas a empezar a cambiar las cosas por un bien. Yo me quiero comprometer con las personas, en que Pablo va legislar de manera responsable, y que esos tres años va estar recorriendo las calles, las colonias para tratar de resolver la mayor cantidad de problemas que hay en nuestro municipio.

Se dice que el Verde está en tercero, según las encuestas, otros en cuarto, ¿ustedes qué esperan?

Mira, en el 2018 nos ponían con dos puntos, y acabamos con seis, hoy si te podría decir que estamos en tercero muy cerca del segundo lugar, ya quitando a Morena y esto nos habla de que el Partido Verde va solo, esto nos deja demostrarle a la ciudadanía que las decisiones se toman con ellos, y no con un partido que nos esté marcando línea, el Verde va solo, esto nos habla de un partido fortalecido en Guanajuato, y en los últimos años ha sido una fuerza política importante.

El día de las elecciones, el 6 de junio, se va ver en realidad, la fuerza de los verdes que hay en León y en Guanajuato, yo diría que vamos a estar en segundo lugar.