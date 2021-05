"Otros candidatos ya estuvieron y no pudieron: Ale Gutiérrez sobre inseguridad

La candidata a la alcaldía de León por el Partido Acción Nacional, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que ante la inseguridad de la ciudad, "yo no le saco al Parche, voy a entrarle y agarro el toro por los cuernos".

Lo anterior señaló con respecto a los cuestionamientos que le han realizado varios candidatos de oposición, quienes le piden debatir en materia de seguridad.

"La seguridad no la hace una persona, la hacemos todos, la hace el gobierno estatal, municipal y federal, el poder judicial, la procuraduría y el ejecutivo, cada quien tenemos que hacer lo propio, yo no le saco al parche, voy a entrarle y agarro el toro por los cuernos y voy a trabajar en materia de seguridad".

Este sábado la candidata acudió a la Firma de Acciones por los Animales, en el autódromo de León (Foto: La Silla Rota)

Nuevamente invitó a los candidatos de oposición a que sumen esfuerzos para una mejor seguridad de los leoneses, "todos tenemos que hacer lo mismo en lugar de andar repartiendo culpas, todos tenemos que ponernos a trabajar y no sacarle la vuelta al tema, pido a la ciudadanía la oportunidad de trabajar, tengo ganas, conocimiento y no me echo para atrás".

Sobre los datos estadísticos que presentó el Gobierno Federal, en el cual León es el tercer municipio con más homicidios dolosos en el país, señaló que "es una tarea que se tiene que coordinar entre estado, federación y municipio, la seguridad no cambia de un día para otro".

Alejandra se autodefine como una defensora de los animales (Foto: La Silla Rota)

Enfatizó que primero realizará un diagnóstico con propuestas concretas, "hay otros candidatos que ya estuvieron y no pudieron, yo apenas voy a entrar, ya son muchos que no han podido o no han querido, yo apenas voy a entrar y tengo propuestas concretas".

Añadió que dentro de sus diferentes propuestas en seguridad, impulsará la prevención, "buscaré cumplir al cien por ciento con la Ley de Prevención Social y de Violencia donde todas las áreas del municipio tienen que tener programas y proyectos que vayan enfocados a disminuir los índices de violencia y delincuencia".

"También le estamos apostando a lo más valioso que tenemos en la corporación que es su gente, queremos que sean mejor capacitados y para eso queremos cambiar completamente la forma de trabajar en la academia metropolitana, y también le apostamos a que tengan mejor sueldo y prestaciones y sobre todo mejor equipo".

Asimismo, dijo que trabajará de manera coordinada con el estado y la federación, buscando aprovechar la tecnología, "tenemos que invertirle, que haya más cámaras, las propuestas las he presentado en diferentes eventos".

Enfatizó que en los últimos seis años de incremento de violencia en la ciudad también los índices aumentaron en todo el país, "tenemos que analizar delito por delito, y en la mayoría de los delitos han ido a la baja a pesar de que tenemos 300 mil personas más en León".

Concluyó que el voto que dio como diputada local al nombramiento de Carlos Zamarripa fue para aprobar "una armonización federal donde se le dio autonomía a la Fiscalía y en su momento era la mejor opción para todo el estado, le dimos autonomía para la estructura interna".

