Oscars 2022: aquí los filmes imperdibles según el Festival de Cine de Guanajuato

Guanajuato.- Mañana domingo 27 de febrero se llevará a cabo la entrega 94 de los premios Oscar. Para esta edición, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato recomienda las películas del 2021 que no te puedes perder antes o después del show.

El Poder del Perro

La película está integrada por un actores y actrices de larga trayectoria como Kristen Dunst (Maria Antonieta, 2006), Jesse Plemons (Breaking Bad, 2008) y Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, 2016). Es dirigida por Jane Champion, escritora y cineasta.

La historia transcurre en el lejano oeste, cuando la relación dos hermanos con caracteres opuestos se complica debido al casamiento entre uno de ellos y la viuda del pueblo.

Está nominada a 12 Oscars entre los que se encuentra Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Fotografía, entre otros.

Dune

Zendaya (Euphoria, 2019), Timothee Chalamet (Call Me by Your Name, 2017), Rebecca Ferguson (Reminisencia, 2021), Oscar Isaacs (Escenas de un Matrimonio, 2021), y más actores forman parte del elenco. La película se desarrolla bajo la dirección de Denis Villeneuve.

Se sitúa en un futuro distópico en el que dos poderes luchan por el reinado del planeta más importante del universo. La historia se desarrolla en medio de intrigas políticas y acción. Es una adaptación a las novelas de Frak Herbet.

Tiene 10 nominaciones. Algunas de las categorías en las que se encuentra son Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Edición, entre otras.

No Miren Arriba

El elenco integrado por Meryl Streep (La Dama de Hierro, 2011), Leonardo DiCaprio (El Renacido), Jennifer Lawrence (¡Madre!, 2017), Timothee Chalamet (Mujercitas, 2019) y Jonah Hill (El Lobo de Walstreet, 2013) es dirigido por Adam McKay.

La trama se desarrolla cuando un grupo de científicos descubren que un meteorito imparable está a punto de destruir el planeta tierra y a toda la humanidad. A pesar de sus intentos por alertar a la población, los medios y el gobierno no parecen tomar relevancia en el suceso minimizando la inminente tragedia. Luchan por hacer llegar la información en un mundo invadido por las noticias falsas y los intereses políticos.

Aparece en 4 categorías de los Oscars 2022: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Edición y Mejor Banda Sonora.

King Richard

Tiene como protagonistas a Will Smith (En Busca de la Felicidad, 2006), a las hermanas tenistas Serena y Venus Williams (ganadoras de 23 y 7 títulos en Grand Slam, respectivamente) y Jon Bernthal (The Punisher, 2017). Fue dirigida por Reinaldo Marcus Green.

Es la biografía adaptada al cine de las estrellas tenistas Serena y Venus Williams. Cuenta la trayectoria de Richard Williams, el padre de las hermanas, y como su método cambió la historia del tenis.

Obtuvo 6 nominaciones en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Original y Mejor Canción Original.

Coda

Esta película tiene como integrante del elenco al mexicano Eugenio Derbez (No se Aceptan Devoluciones, 2011), Emilia Jones (Ghostland , 2018), Marlee Matlin (Hijos de un Dios Menor, 1986) y Troy Kotsur, (El Número 23, 2007).

Es una adaptación de la película francesa La Familia Bélier. De género comedia y drama, narra la historia de Rubi la única hija con audición de una familia de sordos que descubre el amor por la música, algo que su familia no puede apreciar como ella.

Tiene dos nominaciones de Mejor Película y Mejor Actor de Reparto.

El callejón de las Almas Perdidas

Dirigida por el jalisciense Guillermo del Toro, los actores que forman parte de ella son Bradley Cooper (Nace una Estrella, 2018), Cate Blanchett (Carol, 2015), Willem Dafoe (El Faro, 2019) y Rooney Mara (La Chica del Dragón Tatuado, 2011).

Esta película está hecha para los que les gusta el suspenso, pues su género está clasificado como terror psicológico, y cine negro. Se desarrolla en Nueva York en los 40 y la historia comienza con un estafador que busca apoderarse de una fortuna millonaria con ayuda de una vidente, un mentalista y una psiquiatra misteriosa.

Cuenta con 4 nominaciones: Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

¿Cuáles son las demás nominadas?

La lista completa de los nominados se puede ver en el sitio web de los Premios de la Academia https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2022.

Las nominadas a Mejor Película son Belfast, CODA, No Mires Arriba, Drive My Car (Japón), Dune, King Richard, Licorice Pizza, El callejón de las Almas Perdidas, El Poder del Perro y Amor Sin Banderas.

En la categoría de Mejor Película Internacional aparecen Drive My Car (Japón), Flee (Dinamarca), La Mano de Dios (Italia), Lunana: A Yak in the Classroom (Bhután) y The Worst Person in the World (Noruega).

PR