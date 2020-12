Operación Chapultepec: Guanajuato envía brigada Covid a CDMX

Guanajuato se solidariza con la Ciudad de México para atención a pacientes de Covid. Un grupo conformado por cuatro médicos, dos médicas y dos subjefas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato apoyarán al personal institucional de la capital del país, en la actual emergencia sanitaria por COVID-19, a través de la Operación Chapultepec.

La #FamiliaIMSS #Guanajuato se llena de orgullo por la #BrigadaCovid del equipo de salud que parte rumbo a la #CDMX en apoyo a la #OperaciónChapultepec. Publicado por IMSS Guanajuato en Miércoles, 23 de diciembre de 2020

El primer grupo partió la mañana de este miércoles del Aeropuerto Internacional del Bajío, el segundo viajará el próximo lunes y uno más, el viernes 1 de enero.

Los primeros en trasladarse a la Ciudad de México fue el personal médico y de enfermería de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 de León, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 de Celaya, del HGZ No. 21 de León, del HGZ No. 3 de Salamanca, y del Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 13 de Acámbaro.

La próxima semana se incorporarán profesionales de la salud adscritos al HGZ No. 2 de Irapuato y a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 52 de San Francisco del Rincón y No. 49 de Celaya.





KD