Once políticos aspiran a la Alcaldía de Comonfort

A tres meses del registro de precandidatos a la Alcaldía de Comonfort, ya están sonando los nombres de los aspirantes. Al menos hay 11 aspirantes a la Presidencia Municipal.

El primero en suspirar es el actual presidente municipal de Morena, Carlos Nieto Juárez, quien tiene derecho a la reelección. Pero no está sencillo. Los habitantes de Comonfort van a evaluar el desempeño del ex panista, antes de emitir su voto, por lo que los precandidatos de otros partidos ven la posibilidad de pelear el voto en las urnas.

Por el mismo partido de Morena ahí está puesto el primer regidor Gilberto Zárate Nieves (quien fue candidato por el PRD en dos ocasiones y perdió).

Y en el PAN hay al menos cuatro aspirantes: Claudio Santoyo Cabello, dirigente municipal del blanquiazul; José Luis Vázquez Cordero, El Chepe, originario de Empalme Escobedo; y Bricio Balderas Álvarez, funcionario del Gobierno del Estado con recorrido en varias responsabilidades importantes, y panista bien visto por la estructura estatal.

La cuarta opción del PAN sería Alonso Dondiego, vocero del Instituto de Acceso a la Información, quien ha ocupado cargos a nivel estatal. Alonso Dondiego sería una opción conciliadora para no dividir al partido.

Y en caso de ser una mujer, la candidata del PAN podría ser Aracely Medina Sánchez, esposa del ex alcalde Pablo López Portillo.

Así va a estar la contienda en Comonfort.

Por el PRI podría ser candidato Amado Rubio, pero el tricolor está muy debilitado en la región. Aunque ahí no terminan los suspirantes.

El ex alcalde independiente, Beto Méndez, también la puede intentar, aunque todavía no ha dicho que sí va. El mismo Beto Méndez podría apoyar a otro independiente: José Luis Revilla, quien fue coordinador de turismo de Beto Méndez. El problema es que el ex alcalde independiente, Beto Méndez, no convenció en su administración y ahí va a estar complicado.

Por el partido Verde, también hay un aspirante, se trata de Felipe Montes, quien fue director de Desarrollo Urbano en administraciones pasadas.

Son 11 precandidatos del municipio de Comonfort, con posibilidades. La contienda va a estar cerrada al interior de los partidos, sobretodo en Morena y en el PAN.









PCC/DR