Ómicron se expande por León con rapidez ¿Qué está pasando?

León-. La gente que está en la calle sabe que hay un aumento de contagios de covid-19. En los últimos días se ha vuelto común que las personas sepan sobre conocidos, amigos, y familiares contagiados. Cerca de 300 casos diarios registrados por Salud Municipal alertan a los leoneses dos días antes del inicio de la Feria Estatal 2022.

¿Qué está pasando? Ómicron, la nueva cepa catalogada como extremadamente contagiosa, se está expandiendo en León. Es la variante número 13 del covid en el mundo. Más contagiosa que Delta, aseguran expertos, pues su capacidad de contagio similar a la del sarampión, advirtió el infectólogo Alejandro Macías.

Fuentes cercanas a la Secretaría de Salud afirmaron que los contagios que se están dando en la ciudad ya son de ómicron, pero no son diagnosticados con el nombre de la variante.

FILAS EN FARMACIAS, HOSPITALES Y LABORATORIOS

Martha, trabajadora de una Farmacia Similares del bulevar Mariano Escobedo, reconoce que ahora tiene más trabajo que en cualquier otro mes desde la llegada de la pandemia, y afirma que "hay más enfermos que en el peor momento de la pandemia". El mes de enero del 2021 fue el mes más letal desde el 2020 en Guanajuato, con 24, 232 contagios y 2, 443 muertes.

En los últimos días, la Dirección de Salud Municipal registra cerca de 300 casos diarios de covid-19. Tan solo este miércoles reportaron 366 casos positivos y una muerte, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Estos reportes coinciden con las largas filas que hay en laboratorios o clínicas públicas para realizarse la prueba covid. Cientos der personas se forman afuera de la clínica 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya sea por sospecha, como requisito laboral, para conseguir alguna incapacidad o por presentar síntomas, esperan realizarse la prueba gratuita.

En el laboratorio Salud Digna, ubicado en la calle Pedro Moreno, también hay filas largas de personas que acuden a hacerse la prueba, y que tuvieron que registrar su cita en línea. Esa es la única forma de realizar pruebas. Sin embargo, leoneses reportan que al entrar a su sitio web ya no hay fechas disponibles para realizar la cita.

LEONESES REPORTAN CONTAGIOS ENTRE SUS CONOCIDOS

Eva Juárez, de 48 años, reconoce que sí hay un aumento de contagios en la ciudad, pues sus compañeras ya presentaron algunos síntomas. "Tengo algunas compañeras que se han enfermado y también tienen que ver las temperaturas bajas"

Lamenta el "golpe" económico que traería el cambio en el color del semáforo por el aumento de contagios.

"Ahora con este repunte y con las otras bacterias o virus como el ómicron y la influenza, cuantos trabajos no van a venir cerrando".

Eva es una de las madres que prefirieron no llevar a sus hijos a clases, por el miedo a contagiarse, frente al riesgo de no tener la vacuna.

"A los niños no los han vacunado, mi hija sigue en la modalidad virtual, era opcional y yo la tomé. También por las medidas precautorias, tenemos que cuidarlos porque si de por si no tienen las vacunas para ellos (...) los niños son la población más vulnerable por el horario en que salen de las escuelas, horas pico, y en las escuelas uno no sabe si tengan las medidas de higiene".

Armando Guerrero, de 74 años, descansa en el Jardín Principal y confiesa que sí hay un temor por contraer covid, pues su sobrina se acaba de infectar. Aunque ya se aplicó las tres vacunas, habla del tema de la Feria de León como un riesgo latente de contagio.

"De hecho yo no salgo, solo este día me vengo un rato (a la zona centro) y me voy en la tardecita y ya no salgo. Ya están con los avisos de que está aumentando (los contagios) y a la Feria va venir gente de todos lados. Yo ya tengo mis tres vacunas, pero hay que pensarle para ir ".

LAS CIFRAS

Hasta este martes León acumula un total de 70, 753 casos confirmados y 4, 503 defunciones desde que inició la pandemia. En lo que va de enero se han registrado cerca de 300 casos diarios reportados por Salud Municipal.

El experto Alejandro Macías, médico egresado de la Universidad de Guanajuato, reconoció la rapidez con la que ómicron se está multiplicando.

"COVID-19: Nunca una enfermedad infecciosa se había transmitido con la velocidad que lo hace la variante Ómicron. A este paso en México, la mitad de la población se infectará en las siguientes semanas".

En este mismo escenario, hoy cientos de fieles acudieron al Santuario de Guadalupe con motivo del "Día de los Inditos". Una creyente dijo "puede más mi fe" que el covid-19.

En lo que va de enero del 2022, Guanajuato registra 9, 007 casos confirmados y 126 muertes, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

SÍNTOMAS DE ÓMICRON

Si tienes alguno de estos síntomas, autoridades sanitarias recomiendan aislamiento urgente.

-Fiebre baja

-Cansancio extremo

-Dolor corporal

-Dolor de cabeza

-Dolor de garganta

-Escurrimiento nasal

-Es raro que produzca perdida de olfato