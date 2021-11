Ómicron pone a Guanajuato en vigilancia epidemiológica

León, Guanajuato.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez señaló que preocupa la variante Ómicron que ya está en el continente americano, pues Canadá ya identificó un caso.

Señaló Díaz Martínez que la pandemia todavía no se ha terminado, no podemos ni debemos de confiarnos, es muy importante el uso del cubrebocas, mantener la sana convivencia con sana distancia, lavarse las manos, utilizar alcohol en gel y no pensar que esto ya se terminó pues los virus no tienen visa ni pasaporte.

"Esta variante que resulta ser más transmisible, que se asocia mucho a reinfecciones y que ha infectado también a personas que ya se han vacunado preocupa de alguna manera", dijo.

Indicó que no hay demasiada información todavía al respecto y que hay que seguir vacunando, "hay que vacunar a los rezagados".

"Ómicron es una mutación del virus, los síntomas prácticamente son igual, lo que pasa es que cuando tu cuerpo empieza a generar defensas, tu sistema inmunológico responde, pues ahora se tiene que enfrentar un virus que es diferente, que ya mutó, que ya cambió de manera diferente", comentó.

Díaz Martínez dijo que este virus sufrió una supermutación, no mutó una, dos o hasta 10 veces como se había conocido con Delta sino que más de 50 veces, prácticamente es un virus muy diferente, todavía se especula de éste y señaló que se está a la expectativa en que si las vacunas van a seguir protegiendo también contra este virus, "parece que sí, sin embargo se asocia a reinfecciones a una transmisión mucho más rápida, se asocia a infectar a quienes ya han tenido covid".

Agregó que el primer caso de la variante Ómicron se detectó el 9 de noviembre y el resultado de que ya es una variante diferente se dio el 24. "Hay poca información todavía, no sabemos su comportamiento y puede estar entre nosotros en cualquier momento, estamos también aprendiendo sobre su periodo de incubación, qué tan grave va a ser, si va a haber casos graves y defunciones".

"Ya llegó a América por Canadá que ya identificó el primer caso, el primero en Sudamérica donde ya género un brote muy importante que hizo que se tomaran otra vez medidas restrictivas importantes y no queremos que eso vaya a suceder en Guanajuato y la única manera de hacerlo es retomando todas estas medidas preventivas".

Subrayó que es recomendable no automedicarse, si se tienen signos y síntomas de la enfermedad que ya se conoce como dificultad para respirar, tos, dolor, fiebre hay que acudir al Centro de Salud más cercano, sobre todo si han estado en contacto con una persona enferma aislarse y con eso evitar la diseminación y notificar al servicio de salud de inmediato.

"La pandemia no ha terminado, depende de nuestra responsabilidad de los cuidados que tengamos, de que no haya un repunte, un retroceso en el semáforo de activación económica pero sobre todo no más dolor no más personas hospitalizadas, más pérdidas de vidas humanas y más afectación a la economía", dijo.

CM