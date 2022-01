Ómicron: "Aun no hemos visto nada todavía", alertó el Dr. Alejandro Macías

León.- El Dr. Alejandro Macías, médico internista e infectólogo, durante una entrevista con Adela Micha en el programa "Me lo dijo Adela", de este lunes, manifestó sobre la variante de covid-1 ómicron: "No hemos visto nada todavía, va a entrar con una gran fuerza, vamos a tener 15 días muy intensos".

Indicó que "es una enfermedad de que por fortuna no se pone muy grave la gente, pero si no hay vacunados, todavía se pueden saturar los hospitales, no hemos visto nada todavía, está entrando de una manera sorprendente al país".

Sobre las recomendaciones para enfrentar a esta variante de coronavirus externó: "El que pueda trabajar en su casa que lo haga, hay que vitar tumultos, ventilar los espacios cerrados, el uso del cubrebocas y si tienes acceso a una prueba rápida, háztela, te va a servir".

Indicó además que "de 100 personas que se hacen la prueba actualmente, casi el 50 por ciento sale positiva, lo que habla de la intensidad de la epidemia, aunque hay que tomar en cuenta también que es poca la gente que se hace la prueba".

Añadió que "la inmunidad de rebaño no la vamos a lograr, sólo habrá que mucha gente tenga inmunidad, anticuerpos y un grado de defensas para que se logre una inmunidad de grupo hacia finales de febrero y que será un virus que terminaría sólo con catarros recurrentes todos los años"

Señaló que el catarro y voz un poco ronca son síntomas de ómicron en las personas vacunadas y sobre esto el Dr. Macías indicó: "No te automediques porque te puedes poner peor".

Sobre el aumento de contagios en niños, dijo: "Los bebés no se podrán graves, sólo tendrán cuadros leves, y en los niños se verán más casos porque antes estaban resguardados y ahora con menos nivel de vacunación vamos a ver más niños infectados, esperamos que el grado de gravedad sea bajo".

Sobre la mezcla de vacunas contra covid-19 manifestó: "Cualquier combinación funciona, te va a servir para incrementar tu inmunidad".

Sobre las nuevas variantes que han empezado a surgir en otros países dijo: "Las variantes anteriores van a desaparecer ante la presencia dominante de ómicron, ahora hay que preocuparse de ómicron y a partir del segundo trimestre de este año la pandemia entrará en una etapa más manejable".

Sobre las síntomas de ómicron explicó que desafortunadamente no hay manera de identificar si es un catarro o si son síntomas de ómicron, debido a que incluso mucha gente cree que sólo tiene una alergia. "No se puede, clínicamente no puedes decir eso. Mucha gente cree que tiene una alergia. Escuché que ahorita el Presidente en la Mañanera dijo que estaba ronco, es muy probable que va a tener ómicron, ojalá y no, por el bien de todos. Pero si te sientes mal, a veces parece que sólo tienes un catarro, una voz un poco ronca, estornudos, eso puede ser todo", compartió.

JP