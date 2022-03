¡Ojo! Por esto no te deben cobrar IVA cuando pides facturas

León.- Aunque es común que algunos establecimientos cobran IVA a quienes les solicitan facturas, se trata de una práctica ilegal que debe ser denunciada.

Así lo expresó el presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, delegación Guanajuato, Edgar Ulises Hernández.

Precisó que es la Procuraduría Federal del Consumidor la instancia que reciben las denuncias de dicha práctica.

El especialista y académico manifestó que cuando los negocios establecen el precio, en el mismo ya debe de venir incluido el Impuesto al Valor Agregado.

"Cuando sea el caso, hay que denunciarlo. La Ley Federal de Protección al Consumidor, en sus artículos 7 y 8, establecen que todos los bienes y servicios que se ofrecen al público en general, ya deben de traer en el precio todo, incluidos los impuestos.

"Entonces, si un establecimiento incurre en esas prácticas, hay que denunciar, porque en mi caso no puedo cobrarle a un cliente si no le facturo y le traslado el impuesto. Gente en este país no ha entendido que el Impuesto al Valor Agregado no es tuyo, tú se lo cobras a un cliente", dijo.

"El cliente, también en malas prácticas, porque es una situación que también origina el consumidor, si me vas a pagar 300 pesos, y te cargo el IVA, te voy a cobrar más caro, pero no es que te quiera cobrar más caro, el extra que te cobro, por así decirlo, es un impuesto".

Las empresas que incurren en las prácticas de cobrar el IVA al otorgar factura deben de ser denunciadas, reiteró.

Algo similar ocurre en los casos cuando los establecimientos comerciales cobran comisiones a sus clientes por el pago con tarjeta de crédito o débito.

"Lo mismo digo con las empresas que cobran las famosas comisiones por el uso de tarjetas de crédito, es una tontería, es ilegal, y hay que denunciar. Estas prácticas se estandarizan a pesar de que son incorrectas e ilegales, en virtud de que la gente no presenta su denuncia", aseveró.

"La comisión debe de ser absorbida por la persona que recibe los pagos, no para quien los paga. Hay médicos que te ponen cartulinas: Si su pago es con tarjeta, le voy a cargar la comisión, pero en tu consulta va incluido".

JP