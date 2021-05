Ofrece disculpa técnico de la Trinca por comportamiento en partido de semifinal

Irapuato, Gto. Javier San Román, dueño y director técnico del Club Deportivo Irapuato, ofreció una disculpa a la afición, a los árbitros, al Federación Mexicana de Futbol y a su familia, luego de su comportamiento tras ser expulsado en el juego de semifinales en donde fue expulsado e ingresó a la cancha para reclamar airadamente al árbitro central del partido.

A través de un video dado a conocer por el Club Deportivo Irapuato, Javier San Román dijo con cabeza fría que su comportamiento no refleja los valores ni la mística del equipo que dirige.

"Hoy me toca a mí disculparme, ser autocrítico, la indisciplina que cometí ayer no es aceptable, es un tema que me da vergüenza y no cumple con los valores que tiene esta institución", dijo el estratega fresero.

Javier San Román dijo que si bien los árbitros del partido "tocaron una fibras sensibles" de su persona, la reacción no debió haber sido la que tuvo y por ello reiteró el ofrecimiento de su disculpa.

"Les ofrezco una gran disculpa a toda la industria del futbol, empezando por los árbitros, que si bien me tocaron unas fibras sensibles, yo jamás debí reaccionar de esa forma.

"A la Comisión de Árbitros decirle que aceptare el castigo que me impongan cabalmente, a mi esposa María Andrea, a mis papas que luego la familia es la que más sufre por tarados como yo; por supuesto al equipo Inter Playa, al profesor Bracamontes, sobre todo a nuestros jugadores y afición, son actitudes que no pueden pasar, soy un tipo que esta convencido que nuestro futbol tiene que ir cambiando y generando mejores cosas y sin duda ayer el primero en equivocarse fui yo".

El director técnico del Irapuato había denunciado a través de su cuenta de Twitter que su reacción obedeció a que supuestamente uno de los árbitros le dijo "junior" y señaló que ya estaba cansado que se refirieran con ese tipo de términos, pues habían sido muy recurrentes durante los partidos.

"Estoy muy cansado de que los árbitros se refieran a mi como el pinché junior, el fifi , el chava Iglesias , partido tras partido ya basta" (sic).

Javier San Román recibió la expulsión y todo indica que se perderá ambos partidos de la final, pues en la cédula arbitral quedó asentado que el técnico fresero lanzó insultos e invadió la cancha, lo cual le podría costar al menos dos partidos de suspensión por conducta antideportiva.

KD