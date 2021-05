¡Oficial! El martes llegan a León vacunas para adultos de 50 a 59 años

El secretario de salud Daniel Díaz Martínez, anunció que el próximo martes llegan las vacunas Pfizer a la ciudad de León para vacunar al grupo etario de 50 a 59, así como mujeres embarazadas mayores de 18 años con 9 semanas de gestación.

79 mil dosis las que serán entregadas por la SEDENA y el Escuadrón Correcaminos encargado de la distribución en el estado.

El presidente municipal Héctor López Santillana, señaló que serán 15 sitios donde se aplicarán las vacunas en un horario de 8 de la mañana a las 8 de la noche.

"El Gobierno Municipal de León, como ya lo ha hecho, estará apoyando la logística para la aplicación de las vacunas. Invitamos a la población a evitar formarse con mucha anticipación, hemos visto cómo podemos agilizar la aplicación con una buena organización; sin embargo es fundamental la participación ciudadana", destacó el edil.

Daniel Díaz, agregó que para alcanzar una inmunidad de rebaño, es necesario que se vacunen arriba de 4 millones de guanajuatenses, meta que todavía se encuentra muy lejana de alcanzar y que por lo tanto el riesgo de contagio sigue latente; por lo que se debe continuar con las medidas preventivas como lo es el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos y evitar reuniones donde haya concentración de muchas personas

Es importante hacer el pre registro para que saquen su boleta previa a la vacunación el número de folio en la siguiente página: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.phA la fecha se han vacunado en el Estado; 5 mil mujeres embarazadas, 135 mil profesionales de la educación, 43 mil profesionales de la salud, 156 mil adultos de 50 a 59 años y 908 mil adultos mayores de 60 años.

En términos generales, del total de dosis aplicadas en la entidad, el 85 % se han aplicado a adultos mayores, el 10 % a docentes y el 5 % a personal de salud.

Recomendaciones: Acudir hidratado, no acudas en ayuno, protégete del clima. Y muy importante no acudir si recientemente has presentado covid-19 y/o estás convaleciente. Después de la vacunación: Las personas estarán en observación alrededor de 30 minutos. Es importante conservar en todo momento las medidas de prevención como lo son el uso de cubrebocas, evitar aglomeraciones, procurar la sana distancia y el uso de alcohol en gel.

