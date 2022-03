Obligatorio: Clases presenciales en Guanajuato a partir del 7 de marzo

Guanajuato.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que el Consejo Estatal de Salud de Guanajuato determinó que es necesario el regreso a clases presenciales para todos los niveles educativos.

Sin embargo, declaró que los niveles que a partir del lunes 7 de marzo retornarán al 100% son el nivel básico, mientras que los niveles de preparatoria y universidad, dependerán de las decisiones que tomen los directivos de cada plantel.

"Ya hay fecha definida, será el 7 de marzo que dio el Consejo Estatal, se había platicado que fuera después de la Semana Santa, pero el Consejo Estatal decidió que fuera ya, pues adelante, que sea la próxima semana el regreso a clases".

Pidió a la población que lleven a sus hijos a las escuelas y que tengan confianza en las medidas de sana distancia y de bioseguridad que están implementados en las escuelas. Según la Secretaría de Salud, de 5 a 15 años, son cerca de 1.3 millones de estudiantes de Guanajuato.

"Que tengan confianza los padres de familia y que envíen a sus hijos con todas las medidas, con cubrebocas, el uso de gel, ya es momento de tener clases presenciales".

"El modelo híbrido tal vez continuará en algunas universidades porque lo están dejando, pero en el sector primaria ya es presencia, muchas escuelas del sector privado están optado por el modelo híbrido y se les respeta, pero en el sector público el nivel básico es presencial los cinco días de la semana".

Por otra parte, lamentó que el Gobierno Federal no envíe vacunas para los menores de 5 a 14 años, siendo que es la población más numerosa en México.

"Seguiremos presionando al Gobierno Federal para que abra la vacunación para los menores, ahorita no se está vacunando a los niños, ese tema es importante, tenemos vacunas, pero la única que está autorizada para los menores es la de Pfizer y esa no la tenemos en el Estado, además de que no hay autorización para vacunarlos todavía".

Añadió que la pandemia va en disminución, y "es importante atender el daño escolar que tienen los niños, la tasa de mortalidad es mucho menor aún sin vacuna, tenemos que reactivar con semáforo verde, por eso estamos proponiendo el regreso a clases".

Sobre los padres que decidan no enviar a sus hijos a la escuela, el Gobernador declaró que están en su derecho, sin embargo, "pierden el ciclo, es una decisión de los padres de familia, ya estamos en semáforo verde".

Concluyó que el Gobierno del Estado y el sector Salud estarán vigilantes de las nuevas variantes de la pandemia que pudieran surgir, "pero mientras no surjan estas variantes, estaremos en semáforo verde, ya no es opcional, ya es obligatorio ir a clases presencial".

Según el último reporte del Gobierno del Estado, son 43 los menores de 18 años los que han fallecido en dos años de pandemia.

JP