"Nunca entendiste nada, Ricardo": Norma Nolasco

León, Gto.- Imagen tan controvertida como su persona. Atuendo llamativo fuera de serie: corbata llamativa en rosa fucsia, traje a cuadros en negro. Look extravagante en maquillaje y cabello, siempre segura de sí. Acentúa su perfil feminista y los temas que involucran a las mujeres. Su lenguaje incluyente, cuidado acorde a su ideología.

Norma Nolasco, de Fuerza por México, rompió el estándar sobrio y sencillo de las demás mujeres (todas). No se privó de recursos para llamar la atención.

Norma fue la única candidata, de todos los aspirantes a la presidencia de León, que le dio batalla al contrincante de Morena, Ricardo Sheffield.

El expanista, burlesco, había intentado tumbarle sus propuestas (centradas en proyectos en los que su fuerte es la mujer y todo lo que tenga que ver con su bienestar y desarrollo). "¿Sabes cuál es el presupuesto del Municipio?", le dijo Ricardo para evidenciarla.

Norma respondió de manera firme. Sacó la casta asegurando que sabe hacer las cosas y replicó a Sheffield: "No entiendes, no entendiste cuando fuiste presidente municipal, no entendiste cuando fuiste diputado federal, no entendiste cuando estuviste en la Profeco, lástima que ahora pretendas entender...".

Fue Norma Nolasco la única que dio batalla a Ricardo, la única que debatió, la única rival que usó el intento de desplante del morenista para ganarlo a su favor, a pesar de que no puede, Norma, esconder su bandera: las mujeres, el feminismo, la equidad de género.

Por eso, lo de menos fue la indumentaria, los desaconsejados cuadros que dan la sensación de que cambian formas, con deformaciones y efecto muaré que, a su vez, produce una imagen distorsionada. Ella, Norma, se vio bien.

