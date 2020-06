Nueve meses sin José Ramón, su esposa aún espera el cuerpo

Beatriz espera en silencio el cuerpo de su esposo José Ramón, ya son 9 meses desde que recibió aquella llamada, la embajada de México en Estados Unidos le avisó que su marido murió. Un golpe de calor frustró el sueño americano. Ese día solo un amigo se quedó a su lado después de creer que se trataba de un desmayo.

José Ramón Martínez no ha podido ser sepultado por sus familiares, lo esperan aún en tiempos de pandemia, así lo dijo Beatriz al Periódico Correo. Ella sufrió por partida doble: la muerte de su esposo al intentar cruzar la frontera y no poderse despedirlo dándole sepultura.

José Ramón no soportó las altas temperaturas del pueblo desértico de Texas. Quienes iban con él creyeron que era un desmayo, pero murió a causa de un golpe de calor

El terror inició en aquel septiembre del 2019, en la zona desértica del pueblo Carrizo Springs, en Texas. José Ramón y sus amigos iban a cruzar la frontera, las altas temperaturas amenazaban en cada paso que daban. De pronto Ramón se cayó, creían que era un desmayo, pero un golpe de calor le provocó una muerte súbita. Solo un amigo lo acompañó en sus últimos momentos.

Desde ese día, la familia enfrenta el dolor de esperar su cuerpo, los trámites burocráticos lo han impedido.

Solo uno de los amigos de Ramón se quedó con él al ver que cayó (Foto ilustrativa)

Beatriz le confesó al medio citado que no ha tenido noticias sobre la repatriación del cuerpo de su esposo. La pandemia frenó el servicio de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, así como del Consulado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora que regresaron a laborar, espera la buena noticia con las mismas esperanzas de siempre.

La mujer viuda platicó a Correo: "el consulado no me ha hablado para nada, sé que ya abrieron nuevamente, estoy esperando una respuesta que el consulado no me ha dado, estamos con la esperanza de que nos hagan una llamada de que él ya viene".

A José Ramón lo esperan en la comunidad El Rodeo, la tierra que lo vio nacer en Guanajuato capital.

Beatriz Adriana Rodríguez, viuda de Ramón (Foto: Carlos Ontiveros)

El error del Consulado que frenó la repatriación del cuerpo

Todo inició cuando el médico forense que llevaba este caso le solicitó a Beatriz pruebas de ADN de los padres de Ramón, para garantizar la identidad y el parentesco con sus familiares. En ese momento le advirtieron a la esposa que el proceso podría demorarse más de un año.

Beatriz mandó las pruebas de ADN al Consulado Mexicano para que la institución firmara y autorizaran la repatriación del cuerpo. Pero cuando el médico forense de Estados Unidos las recibió, se dio cuenta de que faltaba una firma en los documentos. Esto provocó que las autoridades americanas no aceptaran el kit de papeles, y así se frenó la entrega del cuerpo de José Ramón, por un error burocrático.

Aquí se ubica Carrizo Springs, Texas dónde murió Ramón

"Yo quería que me dijeran cuándo iban a regresar a mi esposo, pero me dicen que el Consulado se equivoca y no manda una firma; entonces el médico forense no los acepta así y me regresan los kits, hasta que el Consulado mande nuevamente esa firma, se va a hacer el trámite".

El calvario continúa. Ya pasaron 9 meses desde que Beatriz contestó el teléfono para recibir la triste noticia. El cuerpo de José Ramón aún no llega.

-Con información de Periódico Correo