"Nueva era para atender a víctimas": Jaime Rochín

"Viene una nueva etapa para la Atención a Víctimas en Guanajuato. Estoy convencido que será de mucha utilidad para el estado, para la pacificación y el fortalecimiento del tejido social", así lo declaró Jaime Rochín tras su reciente designación como Presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del estado de Guanajuato.

Sergio Jaime Rochín del Rincón obtuvo este nombramiento por un periodo de 5 años. La decisión fue tomada de manera unánime este jueves al interior del Congreso del Estado de Guanajuato con 33 votos de diputadas y diputados.

Maestro y licenciado en derecho, fue propuesto por el colectivo ´Buscados Guanajuato´ y por expertos en la materia Griselda Triana y José Raymundo Sandoval.

En entrevista exclusiva con La Silla Rota, habló sobre los desafíos y resultados que busca ofrecer durante su gestión.

¿De qué tamaño es el reto que tienes enfrente?

"Evidentemente, atender a las víctimas en México es uno de los retos más grandes, ya me tocó trabajarlo a nivel nacional y hoy me toca en un estado que recientemente ha pasado por un mayor grado de violencia, pero recordemos que en el país la violencia está presente desde hace años y se ha ido incrementando. En ese sentido, Guanajuato no ha sido una excepción y la verdad me siento muy comprometido de que varios grupos de víctimas hayan propuesto mi candidatura y que haya salido por parte del congreso de manera unánime, eso fortalece la posibilidad de acompañar a las víctimas en su camino hacia la verdad, hacia la justicia y hacia la reparación y sé que es un reto importante y sé que hay un compromiso y una exigencia constante y estoy preparado para asumirla con toda la responsabilidad y toda la seriedad".

¿Qué es lo más te preocupa a ti de lo que has visto en Guanajuato?

"Yo creo que un tema importante es que van muchos años de espera en la atención y entonces seguramente la expectativa de las víctimas pues será muy alta en cuanto a la capacidad de atención y por otro lado también hay que colaborar con entidades vecinas. Me parece que es especialmente colaborar con la Comisión de Víctimas en Michoacán y con la de Jalisco para acompañar de manera seria y profunda a las víctimas del sur del estado, que son las que han vivido de una manera más intensa el látigo de la violencia, del crimen organizado y además a veces son zonas que están difícilmente comunicadas y donde las víctimas pueden tener menos acceso en general a la justicia. Creo que ahí hay un pendiente importante y creo que lo podemos sacar de manera conjunta trabajando en equipo con las comisiones de víctimas de las entidades de Jalisco y Michoacán".

¿Cómo ves la situación con la Federación - Guanajuato en el tema de víctimas?

"Ya me puse en contacto con el subsecretario Encinas, sabemos que hoy no hay titularidad en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero ya estamos dando señales de colaboración inmediata con la Federación. Y que sepan que en Guanajuato cuentan con un aliado para trabajar por las víctimas, de manera conjunta y de manera eficiente y pues la experiencia que yo pueda aportar, incluso con los errores que se pudieron cometer, ayudará a generar una Comisión auténticamente efectiva que sepa colaborar. Aquí también hay un tema, no solo con la Federación sino al interior del propio estado, con los municipios y con las dependencias del Estado, se tendrá que trabajar muy en conjunto"

"Desde las experiencias anteriores y que hoy quiero llevar a cabo en Guanajuato es que la Comisión de Víctimas no se quede sola, que trabaje desde el primer día integrada con dependencias y entidades del estado y con la Federación. Sólo de esa manera podremos atender la gravedad de la Atención a Víctimas y darle un consuelo y un acercamiento a la verdad".

¿Cuál fue la encomienda que te dieron?

En realidad, es la colaboración con la Federación, trabajar a favor de las víctimas y hacer equipo por y con las víctimas. En el caso del Gobierno del Estado he recibido mensajes de aliento, de acompañamiento, de que voy a recibir pues el apoyo y la solidaridad del Gobernador, de la Secretaría de Gobierno por supuesto. También ya hice contacto con el Fiscal General del Estado porque va a ser muy importante que se pueda hacer mancuerna con la Fiscalía, a pesar de que la Comisión, una de sus funciones también será exigir como abogado defensores de las víctimas a los propios ministerios públicos para que hagan su trabajo mejor, también tendrá que haber una colaboración y un trabajo muy cercano y muy firme con la Fiscalía, entonces, ya están armados todos los enlaces para arrancar desde el primer momento y a partir de la toma de protesta empieza el periodo de Presidente de la Comisión de Víctimas de la Entidad. Voy a aprovechar estos días para armar buenos enlaces tanto con presidentes municipales como con las dependencias para que desde el primer día comenzamos a dar resultados y acercarnos a las víctimas, a los colectivos en acompañamiento a su dolor.

¿Buscarás que se inicie una nueva era para los familiares y para las víctimas e Guanajuato?

"Sí, estoy convencido porque las víctimas sí requieren un proceso de acompañamiento que no han tenido desde una Comisión de Atención a víctimas, entonces vamos a buscar por todos los medios posibles generar un buen equipo de trabajo, profesional, técnico o serio, y en ese sentido vamos a poder plantearle a las víctimas un camino de acompañamiento hacia un nuevo proyecto de vida.

Es muy importante para nosotros señalar que no vamos a buscar una institución que solo esté dando cosas, sino que fortalezca a las víctimas en su camino a la justicia. Entonces, sí creo que viene una nueva etapa, estoy convencido que será de mucha utilidad para el estado y para la pacificación y para fortalecer el tejido social y que las víctimas puedan caminar hacia adelante con seguridad", finalizó.

KD