Nosotros apostamos por los votos convencidos: Toño Marún en cierre de campaña

San Francisco del Rincón, Gto.- A pocos días de culminar el periodo electoral, Toño Marún encabezó el evento de cierre de campaña en la explanada del Jardín Principal, frente al edificio Presidencial y en compañía de cientos de simpatizantes y ciudadanía de San Francisco del Rincón.

Respaldado por su equipo que conforma la planilla de síndicos y regidores, quienes lo acompañaron durante todo el periodo de elecciones, además de contar con la presencia de Miguel Márquez Márquez, Rodolfo Aguirre Ruteaga Presidente del Comité Directivo Municipal PAN y ex presidentes municipales, quienes arroparon al candidato blanquiazul.

Toño Marún agradeció a la ciudadanía por haberlo recibido en sus hogares, calles, colonias y comunidades que conforman San Francisco del Rincón; comentó que se siente contento por la aceptación y la cercanía de cada una de las personas, saber que cuenta con su apoyo para lograr el cambio que merece la ciudad.

"...La gente exige un gobierno que esté cerca, que sirva a los ciudadanos, para que se sientan protegidos y no atemorizados por la autoridad, un gobierno que sea sensible. Y ese es el gobierno que juntos vamos a encabezar. Gracias, muchas gracias por su cariño, por sus palabras de aliento, por enriquecer esta propuesta que hemos presentado a lo largo de la campaña., expresó el candidato blanquiazul.

Agregó, "Nosotros apostamos por los votos convencidos, razonados. Yo creo que las campañas deben ser responsables, de propuestas, de argumentos... Cada vez que saludo a alguien, que lo veo a los ojos y me brinda su apoyo, me reafirma que tomamos el camino correcto. No nos dejemos llevar por las voces de los que quieren evitar el cambio. El voto que necesita San Francisco es el voto de conciencia, es el voto de razón, el voto que busque un destino mejor para todos."

Miguel Márquez Márquez, invitado especial al cierre de campaña, expresó su apoyo hacia el proyecto liderado por Toño Marún para un mejor futuro para San Francisco del Rincón; también invitó a la población a realizar un voto razonado y reflexivo, para que permanezca la democracia y se puedan mejorar oportunidades para el empleo, la educación y la salud de todas las personas.

Agregó, "siempre sé humilde porque esa humildad es lo que hace la grandeza, Toño, tu has tenido la sensibilidad la empatía con la gente, escucharla, estar cerca, porque te conocen, tú los conoces y lo más importante llegas con las manos limpias, con la frente en alto, llegas a gobernar para todos, estoy seguro que tu vas a ganar."

"Ya recogiste las inquietudes, las necesidades, estuviste cerca de ellos; ya cuentas con el plan de trabajo, sabes que es lo que quieren los jóvenes, lo que solicitan las personas en materia de educación, del campo; es un hombre que sabe escuchar a las mujeres, estoy seguro que no solo se requiere ser un buen candidato, ahora se necesita que seas un buen presidente municipal, para que esas puertas estén siempre abiertas para todos los ciudadanos."

Durante el evento de cierre, las personas ondearon las banderas y se congregaron en la explanada del Jardín Principal, coreando el jingle que caracterizó y se escuchó a lo largo y ancho del municipio, así como también porras con entusiasmo y apoyo hacia el proyecto encabezado por Toño Marún candidato a la alcaldía por San Francisco del Rincón.





