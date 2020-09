"Nos leemos desde casa": así despega la FeNaL 31

León-. Esta vez toca leer desde casa, ese uno de los lemas que describe la edición especial de la Feria Nacional de Libro de León (FeNaL), en la que no habrá pasillos llenos de gente en busca de títulos, pues la venta se mudó a una tienda digital en tiempos de Covid-19. "Nos leemos desde casa", dijo el director del Instituto Cultural de León (ICL) Carlos María Flores.

Así arrancó la edición número 31 de la FeNaL. Serán cinco días en los que la gente podrá disfrutar de talleres –desde ciencia, narrativa, presentación oral y más-, conferencias, música, charlas, encuentros y la esperada venta de libros. Del 30 de septiembre al 4 de octubre estará disponible el Programa completo en la plataforma de Fenal.

A través de una pantalla Carlos María Flores y Katia Nilo, directora en Desarrollo en las Artes y la Cultura dieron la bienvenida a una feria única, en la que los amantes de la lectura podrán comprar obras en desde una tienda virtual y tomar talleres en línea.

"Ahora la Feria Nacional del Libro tiene que transformarse con esta distancia que hemos ido teniendo al paso de los meses, ya son 7 meses en este aislamiento total y parcial. Esta plataforma nos acompañará a partir de esta edición y en las subsecuentes, el próximo año confío en que podamos estar de manera presencial".

Para Carlos María la cultura es una necesidad primordial, afirmó que esta edición especial espera llegar a los rincones más íntimos, con la lectura desde casa.

"Las necesidades culturales son necesidades primarias en el desarrollo social de nuestras comunidades. Hoy traemos una edición especial, recuerden que hoy sí hay Fenal y nos leemos desde casa".

En la inauguración se dio el reconocimiento a la escritora tamaulipeca Cristina Rivera de la Garza por su Compromiso con Las Letras. Es una de las autoras mexicanas más reconocidas en la actualidad, recibiendo galardones como el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo y Premio Internacional Anna Seghers. Entre sus obras más destacadas se encuentran: ´La muerte me da´, ´La guerra no importa´ y ´Nadie me verá llorar´.

Cristina Rivera estuvo presente de manera virtual y afirmó que los libros han tenido un papel importante en "estos tiempos difíciles".

"Creo que los libros, la escritura, la lectura nos han dado y darán la mano en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de encierro".

También habló del feminismo y los últimos movimientos en el país para erradicar la violencia contra las mujeres en México, resaltó lo importante que resulta que las mujeres lean a mujeres.

"Nunca está demás decir que vivimos en un país en el que los feminicidios siguen creciendo de manera escalofriante, de manera escandalosa. En ese contexto es importante leer a mujeres, no es una cuestión narcisista... es sobre el trabajo que hacen las mujeres, si podemos hacer algo desde nuestra trinchera, salir a las calles es importante. Leamos con las mujeres, leamos para las mujeres".

La autora agradeció el reconocimiento y dijo estar entusiasmada porque "la pandemia no nos haya detenido".

Es importante decir que el 70% de los talleristas y artistas contratados son leoneses, ha informado el alcalde Héctor López Santillana.

Estas son las Actividades de la Fenal 2020

40 presentaciones literarias 5 conferencias magistrales

5 encuentros con autores "En corto con..."

2 encuentros profesionales

3 debates "Mano a mano"

3 semblanzas "La obra de..."

17 talleres

28 actividades artísticas

1 tienda virtual