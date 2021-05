Norma Nolasco promete atender a las más de mil pandillas en León

Las más de mil pandillas que existen en León son una de las prioridades que tiene la candidata de Fuerza x México Norma Nolasco, quien aspira a gobernar la ciudad y convertirse en la segunda mujer en tomar el poder. Cultura contra la delincuencia, dice la candidata.

Este domingo, Nolasco y su equipo de campaña salieron a repartir volantes en el Arco de la Calzada, en la colonia centro. Ahí, la candidata habló sobre los niveles de delincuencia que hay, y dijo que ese será uno de sus enfoques principales.

"Vamos a atender a las más de mil pandillas que hay en León y promoverles cursos y talleres de arte, cultura y deporte".

Para contrarrestar el pandillerismo, las actividades culturales parecen ser la solución, desde su punto de vista. Aunque esa es la propuesta de la mayoría de los candidatos, como Juan Pablo Marún del PRI, quien ha dicho en sus eventos públicos que ha encontrado varias casas de pánico en la colonia Villas de San Juan. La pregunta es ¿De los 11 candidatos, quién realmente va combatir la delincuencia?

Entre las aristas de esta problemática, Norma promete crear una infraestructura e ingeniería necesaria para combatir a la delincuencia, además de dar un salario "justo" a los policías municipales, no menor a 20 mil pesos.

Este acto de campaña se hizo dentro del marco del Día Internacional de la Convivencia en Paz, en donde se habló sobre la importancia del fomento de la cultura de paz y de "rescatar a León de la delincuencia y violencia en la que está sumido desde hace 15 años".

REFUGIO PARA MUJERES VIOLENTADAS

Las mujeres han sido prioridad en la agenda de la candidata, quien es activista, feminista, promotora y difusora de Derechos Humanos. Estudió la carrera de Derechos Humanos en la Universidad de León y fue representante legal en Claustro Universal Doctoral por la Paz y los Derechos Humanos.

Sobre este eje, la candidata busca crear un refugio para las víctimas de violencia. Aunque no ha dicho cómo, ni ha trazado un plan específico, asegura cumplirlo.

"Fomentar la paz desde el interior de las familias y construir el primer refugio para mujeres víctimas de violencia".

Las madres solteras también son su prioridad. Hay que recordar que en el debate del 12 de mayo, discutió con su contrincante Rosa Elba de Redes Sociales Progresistas, quien dijo que ya no debería existir el término de "madres solteras", comentario que desató la molestia de Nolasco, quien le dio a entender que lo que no se dice no existe, y que es necesario el término para visibilizar la realidad de muchas mujeres, y la irresponsabilidad paternal.

A propósito, en sus actividades como activista está la fundación de GUMSAC (Grupo Unido De Madres Solteras), A.C.

Norma Nolasco se prepara para las elecciones del 6 de junio, ese día competirá por un voto en las urnas contra 10 candidatos. Hace su "lucha" con eventos de campaña y con publicaciones en su Facebook, aunque en la última encuesta, realizada por Belli Marketing, (Del 4 al 6 de mayo), Fuerza x México se ubica en el quinto lugar de las preferencias, con 5.3% de los votos, en donde la gente respondió a la pregunta ¿Por cuál partido político votaría si hoy fueran las elecciones? El primer lugar lo obtuvo el PAN con 31.2%; el segundo Morena con 25.5%; el tercero Nueva Alianza con 7.3% y el cuarto Movimiento Ciudadano con 6.3%. Los cinco partidos restantes, como el PRI, PRD, PVEM, PES y PT están por debajo del 5% en las preferencias.

IO