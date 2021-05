Norma Nolasco demandaría a Sheffield por violencia política

La candidata a la alcaldía de León por el partido Fuerza por México Norma Nolasco, declaró que al término de la campaña analizará demandar a Ricardo Sheffield de Morena por violencia política.

Lo anterior dijo luego del debate del pasado miércoles que organizó el Instituto Electoral, en donde Sheffield hizo muecas a las respuestas de Nolasco, quien las consideró como burlas.

"No queda descartada la posibilidad de que después del 6 de junio pueda hacer mi denuncia en las instancias correspondientes, porque todavía estaría dentro del plazo para poder hacer la denuncia".

Explicó que en este momento se concentrará en su campaña, "En este momento no pienso proceder ante las instancias porque estoy enfocada en ofrecer una propuesta a la ciudadanía, estoy muy enfocada en mi candidatura a la alcaldía, y no voy a permitir distractores como los de él, que puedan mover el eje de mi camino en estos momentos, no lo voy a hacer por el momento".

Te puede interesar "Nunca entendiste nada, Ricardo": Norma Nolasco

La política lamentó los hechos ocurridos en el debate y agregó que León no merece un alcalde como Sheffield, "No me sorprende, él lamentablemente es una persona grosera, le falta educación, no es de sorprender que una persona es así de grosera como él, sus expresiones corporales sean las que demuestran su falta de educación, me da pena que pretenda ser presidente municipal de León una persona con tan baja calidad moral, creo que en León no nos merecemos un presidente así".

Recordó que durante el debate los candidatos no pueden verse cara a cara y no pudo ver las muecas del candidato de Morena, "yo no podía ver sus rostros, había una mampara que me impedía ver los rostros de él, los vía hasta después cuando pude ver el debate".

"No es parte de un debate, los demás candidatos se comportaron a la altura, se debatía, se confrontaba, se daba la opinión y la propuesta, bien podíamos estar de acuerdo o no en lo que el otro candidato proponía o con lo que el otro candidato respondía, pero nunca nadie le faltó el respeto a nadie, solamente Ricardo Sheffield Padilla a Norma Nolasco Acosta, pero lo entendemos porque lamentablemente esa es su personalidad, ese es el verdadero Ricardo".

"Recordemos cuantos desplantes hizo a la ciudadanía cuando fue alcalde, no es algo nuevo, no es algo que lo haya hecho por primera vez, es una persona grosera, violenta y lo demostró en el debate con las acciones que hizo, con las muecas que hizo en torno a mi persona, a mi propuesta, en la forma tan burlesca y despectiva de dirigirse".

Nolasco señaló que el candidato de la Cuarta Transformación es incongruente con sus propuestas de apoyar a la mujer, "En su siguiente intervención él habló de una propuesta de crear el programa violeta, de un gobierno con la transversalidad de perspectiva de género y de apoyar a las mujeres, pero minutos antes había agredido a una mujer, una colega de él en el debate, es incongruente totalmente su propuesta".

Sobre el próximo debate, dijo que no buscará confrontar a Sheffield y se focalizará en sus propuestas, "voy al debate de Coparmex con la intensión de que la ciudadanía conozca a Norma Nolasco, mis propuestas y que tiene para ofrecer Fuerza por México para que nos otorguen su voto".

"No voy con la espada desenvainada, no es mi estilo, soy una mujer pro derechos humanos, los últimos años de mi vida los he dedicado a la promoción y difusión de la cultura de la paz, en el 2019 fui abotonada en la ONU por las acciones de paz que busco para León, para Guanajuato y mi México. En Nueva York me otorgaron este botón y no puedo traicionar este distintivo, ese regalo que me dieron en la ONU para reconocer mi trabajo de Paz".

"No voy a buscar una confrontación ni con Ricardo Sheffield ni con ningún candidato, si el formato que vamos a tener en Coparmex el 18 se da para que haya replicas a alguna pregunta sobre mi propuesta política o que la tenga sobre algún compañero, haré el uso de mi réplica, pero jamás con una intensión de atacar, denostar o lastimar a ninguno de mis compañeros contendientes a la alcaldía de León".

Norma Nolasco prometió crear refugios para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, fue cuestionada por Ricardo Sheffield sobre sus promesas y los costos que tienen para la ciudad. Norma le contestó que quien no sabe gobernar y ejercer el presupuesto es él. "No entendiste lo que yo hable, como no entendiste cuando fuiste presidente, que lástima que quieras ser candidato a alcalde, tu cubrebocas dice que sabes cómo, pero no sabes, estas perdido en el limbo, no son buenas intenciones, no como las mentiras que tu nos vienes a ofrecer". Mientras Nolasco hablaba Sheffield hizo muecas.

DR