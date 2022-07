No todos los negocios cierran por inseguridad: Javier Mendoza

Celaya.- En las últimas semanas en redes sociales han aparecido mensajes de negocios, sobre todo restaurantes, los cuales anuncian el cierre de sus puertas y cese de las actividades bajo el argumento de la seguridad, con lo cual dan a entender alguna posible extorsión. Sin embargo esto puede no ser del todo cierto, ya que algunos cierran al cambiar de giro o porque les va mal y justifican el cierre por la inseguridad, aseguró el presidente Javier Mendoza Márquez.

"Lamentablemente muchos de los de negocios que van a cambiar su modelo de negocio, que van a cambiar de giro o que les ha ido mal, manifiestan que cierran porque fueron extorsionados, pero hemos checado y no es cierto que haya sido por extorsiones. Ha sido por otras situaciones pero ellos quieren justificarlo a través de esto, como cuando llegamos tarde a algún lugar y dices que es

porque se atravesó el tren pero no es cierto".

Al preguntarle sobre este tipo de anuncios en redes sociales y la posible veracidad de los mismos, el Presidente Municipal reiteró la importancia de la denuncia ante las autoridades de la Fiscalía sobre todo cuando se trata de casos de extorsión, pues es importante tener conocimiento del delito para que se le pueda dar seguimiento y dar con los responsables.

"Ojalá que la ciudadanía nos haga favor de tener la confianza de reportar porque si no lo hacen no hay manera de darle seguimiento. Necesitamos evidencia, algún número telefónico para seguir trabajando. Es importante que tengan confianza, en todas las denuncias que hay las hemos sacado adelante, por eso es importante que no tengan miedo.

"Es importante que denuncien y se acerquen con las autoridades. Si no lo hacen, ¿cómo le damos seguimiento?, afortunadamente ya ha habido más denuncias que en años anteriores. El año pasado fueron tres, ahora ya son varias que han sido atendidas y las hemos sacado adelante, por eso la confianza para que se acerquen con la autoridad a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí pasan cosas, tenemos mucho qué hacer y seguimos trabajando", mencionó.

