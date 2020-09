No tiene nada que informar, sigue hablando del pasado: Éctor Jaime

"La verdad es que pocas cosas tiene que informar", así fue la primer respuesta del diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba a La Silla Rota cuando se le preguntó su opinión sobre el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo esta mañana.

Para el Dr. Éctor Jaime AMLO se ha dedicado a hablar de los Gobiernos pasados, y de las acciones que él hará para cambiar el país, pero reconoció que no se habló del presente. De lo que actualmente hace el Gobierno Federal para enfrentar dos crisis: la económica y la de salud.

"Fue un informe muy curioso, de lo que se trata no es de pelearnos con el pasado, en toda la propaganda escrita habla de lo que se va hacer, no de lo que hizo. No tiene nada de que informar, sigue hablando solo del pasado, las evidencias no se presentan".

Lo que la gente necesita son soluciones para el presente y certidumbre para el futuro: si su único plan era criticar y no hacer, no se hubiera lanzado de candidato y se hubiera ahorrado la pena de decepcionar a los mexicanos que creyeron en él.#2AñosPerdidos pic.twitter.com/g2Bs9F4RUq — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) September 1, 2020

Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó hoy que "en el peor momento contamos con el mejor Gobierno". Y destacó que la crisis provocada por la pandemia -como él mismo lo pronosticó- sería transitoria. "Afortunadamente así está sucediendo; ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba", comentó. Resaltó el apoyo a 23 millones de familias a través de Programas Sociales, y destacó que la pandemia no ha desembocado en hambruna.

En contraste, el diputado quien también es médico, tocó el tema de Salud. Dijo que hay una "verdadera desinformación" respecto a la pandemia, y que el presupuesto destinado a este sector ha sido "cero". Insistió en que es un tema preocupante, aún más en tiempos de propagación del Covid-19.

"En el caso de salud hay una verdadera desinformación. Si dijera que le preocupa destinaría presupuesto, ha sido cero. Durante tres años no ha habido un solo presupuesto para comprar medicamentos, hay falta de vacunas, brote pandémico no controlado, no hay productos para combatir el dengue, una cantidad de enfermeros muertos por pandemia, por falta equipo".

Resaltó que a pesar de que López Obrador ha destacado que el sistema de salud mejoró, el diputado reconoce que antes "sí había medicamentos".

En redes sociales también dio su postura, resalta que, lo que la gente necesita son "soluciones para el presente y certidumbre para el futuro".

"Si su único plan era criticar y no hacer, no se hubiera lanzado de candidato y se hubiera ahorrado la pena de decepcionar a los mexicanos que creyeron en él".

Ramírez Barba destacó que la economía va en picada, y la seguridad está "peor que nunca". Resaltó que los niños con cáncer esperan sus medicamentos.

Con Morena llevamos:

2 años con retroceso económico.

2 años con desabasto de medicamentos.

2 años con mayor pobreza.

2 años con más corrupción.

2 años con mayor desempleo.



Llevamos #2AñosPerdidos pic.twitter.com/ymd4uNFtrr — Ale Wera Reynoso (@WeraReynoso) September 1, 2020

Sobre esta misma línea se pronunció la senadora Alejandra la ´Wera´ Reynoso, quien aseguró que son "dos años perdidos" durante la administración de AMLO. Resaltó el 0% de crecimiento económico antes de la pandemia, y los casi 13 millones de desempleados que hay en el país.

Ambos políticos son guanajuatenses, y fueron críticos con el Segundo Informe de López Obrador.