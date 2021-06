No tengo relación con ningún integrante de Cártel Santa Rosa: diputado de Morena

"Lo niego categóricamente, nunca he tenido relación con ningún integrante de este cártel, ni tampoco de ningún cártel existente en el país", así respondió el diputado federal del distrito 13 de Valle de Santiago Emmanuel Reyes, para referirse a la investigación que hace el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre sus posibles nexos con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

El diputado reelecto es señalado por tejer relaciones con la organización que lideraba el capo (preso) José Antonio Yépez ´El Marro´. De acuerdo con Milenio, el CNI resguarda documentos de los contendientes en el proceso electoral 2020-2021, acusados por vínculos con la delincuencia organizada, entre ellos Emmanuel Reyes Carmona, el único candidato de Guanajuato acusado por estos nexos.





En su defensa y frente a los medios de comunicación, esta tarde Emmanuel negó cualquier relación con el cártel de ´El Marro´ o con algún otro, de ser así, Morena habría ganado la elección en Villagrán, municipio donde nació el Cártel de Santa Rosa, dijo.

"A mí me parece que más allá de todo es una guerra sucia, de desprestigio, de una situación que es política (...) Hay una lógica que debemos entender, si fuera así, pues yo creo que ahí (en Villagrán) el cártel hubiera ayudado para que ganara Morena".

Emmanuel Reyes nació y vive en Villagrán, un municipio de 65 mil 791 habitantes donde se ubica la comunidad Santa Rosa de Lima, por la que el cártel de ´El Marro´ le dio ese nombre a la organización, y donde reeligieron al presidente municipal Juan Lara, de Nueva Alianza, tío de los hermanos Lara Belman: ´El Puma´, ´La Vieja´ y ´El Tortugo´, segundos al mando del cártel de Yépez Ortiz.

En este contexto, el diputado señala que constantemente relacionan a los habitantes de Villagrán con la delincuencia organizada, por el simple hecho de vivir ahí.

"Yo resido en el municipio de Villagrán donde se dio el golpe de timón, donde se especula que está arraigado al Cártel de Santa Rosa de Lima, pues es normal que digan que toda la gente que vive en ese municipio pueda tener una relación, yo salgo y me dicen: "ay sí, eres de donde está el cártel".

"No conocemos a ninguna persona integrante de este cártel", reitera el diputado federal.

SU RELACIÓN CON HUGO ESTEFANÍA, EXALCALDE DE CORTAZAR ASESINADO

La relación era "laboral", dice el diputado de Morena cuando se le preguntó sobre esta cercanía con el exalcalde de Cortazar de quien filtraron una llamada en marzo del 2019, en la que habla de negocios turbios y crimen organizado con Noé Lara ´El Puma´, segundo al mando del Cártel de Santa Rosa.

Esta llamada se filtró en 2019, y en 2018 Emmanuel Reyes aun laboraba como secretario particular del entonces alcalde Hugo Estefanía. En marzo Emmanuel se separó del cargo y ahí se terminó la relación con él y con el PRD, asegura.

"Creo que esa llamada fue ya mucho tiempo que yo me separé de él laboralmente. Yo me voy a hacer campaña en marzo del 2018, dejo de ser secretario particular de la administración municipal, llego a la cámara en agosto-septiembre, me mantengo unos meses como perredista, y me separo del PRD en febrero del 2019, él todavía se queda en el PRD, yo me voy a Morena".

"Lo que sí quiero dejar en claro es que no solamente hubo la separación laboral, sino la separación del partido".

Dijo que "nunca se comprobó" que la investigación en contra de Hugo Estefanía fuera verídica. Sin embargo, el exalcalde fue asesinado el 30 de noviembre de 2019 en su empresa Transportes Estefanía, y fuentes cercanas a la Fiscalía de Guanajuato declararon a La Silla Rota lo asesinó gente de ´El Marro´ o de ´El Puma´.

DIPUTADO TOMARÁ ACCIONES LEGALES

Emmanuel asegura que no ha sido notificado por el Centro de Inteligencia sobre los señalamientos, y que está "tranquilo", pues tomará acciones legales para defenderse de "una situación política".

"Debo decir que también yo voy a tomar acciones legales contra quien esté realizando este tipo de campaña de desprestigio, voy a hacer una solicitud formal al Centro de Inteligencia del Gobierno de México, y por supuesto a la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto para que se aclare esta situación".

"Ya fue anunciado por la misma UIF que no hay nada de por medio, que es una mera grilla política", dijo el político, aunque la autoridad que lo señala es el Centro Nacional de Inteligencia y no la UIF.

Esta mañana Morena denunció delitos electorales en varios municipios y distritos locales de Guanajuato que impugnarán. Al centro el diputado Ernesto Prieto, a su derecha el secretario Enrique de Alba y a la izquierda el diputado federal Emmanuel Reyes (Foto: La Silla Rota)

SU CURRÍCULUM

Emmanuel Reyes estudió dos licenciaturas: una en Derecho y otra en Mercadotecnia. Del 2012 al 2015 fue regidor en el municipio de Villagrán, del 2015 al 2018, secretario particular del entonces alcalde Hugo Estefanía, y del 2017 al 2018 fue precandidato a la presidencia de Villagrán con el PRD.

Actualmente es diputado federal por Morena con base en Valle de Santiago, representa a los municipios de Abasolo, Jaral del Progreso, Cuerámaro, Romita, Huanímaro y Pueblo Nuevo. Forma parte de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Salud, en todas hasta agosto del 2021.