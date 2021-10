No tengo coronavirus: diputado de Morena luego de toser en el Congreso

Ante una consecutiva tos durante la sesión ordinaria del pleno, el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, fue señalado de poco solidario e irresponsable ante el contexto de salud pública que se está enfrentando.

Fue el líder de la fracción del PAN, Jesús Oviedo Herrera, quien acusó y evidenció de esta forma al morenista, y es que estos hechos se dan después de que las autoridades legislativas han establecido protocolos de convivencia para prevenir y evitar la propagación del covid-19.

El diputado Prieto tosió en diversas ocasiones justo antes de subir a presentar una iniciativa. En ese momento, el legislador Oviedo Herrera pidió a la presidencia del Congreso que su homólogo Prieto Gallardo, quién portaba un cubre bocas, fuera valorado por el servicio médico del propio edificio.

“Me parece una acción poco solidaria y hasta irresponsable de su parte y pido que solicité a la doctora revisar al diputado”, indicó el panista.

Inmediatamente el morenista reviró y explicó que se siente bien, argumentando que usa el cubre bocas porque su asistente se lo recomendó.

"No se preocupen, no ando enfermo ni nada. Simplemente se me atoró un poquito la garganta, fue todo. No soy ningún irresponsable”, enunció el legislador.

Por su parte y después del chequeo médico, la doctora titular del Congreso descartó que el diputado esté infectado de coronavirus o alguna otra patología relacionada.

Finalmente, Prieto aseguró que no tiene enfermedad alguna y optó por acudir con el cubre bocas debido a un tratamiento de tipo renal.