"No tenemos ventiladores": el estremecedor relato de médica de la UG

León-. Un angustiante relato causó cientos de reacciones en redes sociales, pues Carmen Moreno, quien dijo ser residente de segundo año de Anestesiología de la Universidad de Guanajuato confesó como es trabajar a lado de pacientes infectados de COVID-19 en la ciudad.

La médica que trabaja en la clínica T1, ubicada en la colonia Los Paraísos toma una fotografía del nivel de oxígeno de un contagiado de coronavirus que sufre por respirar a un nivel de oxígeno a un nivel del 46%, cuando lo "normal" en la sangre es entre un 95 y 100%, dice la especialista.

Este testimonio se disparó en Facebook, pues a unos días de que el estado entre a semáforo rojo los médicos han tratado de generar conciencian en las personas, pidiendo que las personas se queden en casa o que usen el cubrebocas en caso de salir a hacer actividades esenciales.

Guanajuato suma 78 mil 178 casos confirmados de COVID-19 y 5 mil 31 muertes hasta este domingo 20 de diciembre, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud del Estado. Mientras que León es la ciudad con más contagios, pues suma 25 mil 711 infectados y mil 770 defunciones.

En medio de este panorama y aun con semáforo naranja (hasta el 28 de diciembre) Carmen confiesa lo agotador que es la pandemia para el personal médico.

Soy médico residente de 2do año de Anestesiología. En la UMAE T1 León, Vto.

Ya no sé si valga la pena hacer esto... Sin embargo, me gustaría hacerlo para todos aquellos conocidos y familiares míos NO MÉDICOS que tal vez ignoran la magnitud de la situación:

El nivel de oxígeno normal en la sangre es de 95-100%. Este paciente con COVID tiene solo 46%, aún con oxígeno suplementario. Me ha tocado vivir de cerca el sufrimiento de la gente cuando se están ahogando sin poder respirar, tener que dormirlos y luego meterles un tubo en la tráquea para poder administrarles oxígeno... Ahora todo está mucho peor.

NO TENEMOS VENTILADORES, NI MEDICAMENTOS para mantenerlos dormidos y toleren tener ese tubo en la tráquea.

Estamos en semáforo rojo desde hace mucho pero apenas se hizo oficial. SOLO QUISIERA CREAR UN POCO DE CONCIENCIA.

Mis compañeros de Medicina Interna han vivido esto con mayor intensidad y han resistido desde que todo comenzó, pero ya están cansados. ¿Tanto nos cuesta acatar las medidas que nos dicen para auto cuidarnos?

La verdad se me enchina la piel cada vez que voy a intubar a un paciente y ME SUPLICA que ya lo duerma por qué YA NO PUEDE RESPIRAR, verlos ponerse morados en lo que les coloco un tubo en la tráquea.

Pero más triste es verlos morir después de todo el esfuerzo que hicimos... ES FRUSTRANTE Y PSICOLÓGICAMENTE HABLANDO MUY AGOTADOR

¡Cuidémonos por favor! Por ti, por mí, por los tuyos.

