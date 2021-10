¿No te gustaría reprobar o sí?:denuncian acoso de profesor De La Salle en redes

“Estas capturas son como ya les dije del doctor Beltrán, ya estamos hartas las alumnas que estudiamos con él”, así comienza la denuncia que hizo Sofía, una estudiante de la universidad De La Salle Bajío.

La conversación es por medio de Whatsapp, en los mensajes se lee como el Dr. Beltrán (cómo aparece en su contacto) invita a salir a su alumna. Le dice que solo será “una salidita”, y que es común entre él y las estudiantes, que solo es para saber cómo se sienten y “conocerlas más profundamente”. Sofía le respondió que tenía novio, y qué él era casado, pero al parecer eso no le importó al profesor.

“Los que debe preocuparte es tu carrera, ¿no te gustaría reprobar o sí?”, escribe el docente en Whatsapp.

Este es uno de los planteles De La Salle

El profesor usa una técnica escolar para presionar a su alumna, según las conversaciones le dice que le podría ir mejor en su carrera si acepta la salida a cenar, y después improvisarían qué hacer. Parece que no era la primera vez que invitaba a Sofía a salir, al ver que ella se negó el Dr. Beltrán le advirtió que estudiara porque iba a estar muy difícil.

El docente dice que es normal que invite a salir a sus alumnas , según los mensajes

Al parecer Sofía no es la única estudiante que ha pasado por esta situación. Dijo que hay más compañeras que han sido acosadas, pero prefieren quedarse calladas por miedo. Compartió una captura de pantalla en la que una exalumna de Veterinaria le cuenta que en su momento vivió una amenaza por parte del director de la clínica, diciéndole que nunca se graduaría.

“En ese entonces me amenazó con que nunca me graduaría, pero como tú, no me quedé callada y mi caso fue a dar hasta rectoría, y al tipo jamás le renovaron el contrato. Mi papá le mandó un e-mail al rector diciendo que cómo era posible que en una escuela con valores católicos y demás, sucedieran esas cosas”, se lee en los mensajes.

La Silla Rota se comunicó directamente con Sofía para preguntar los detalles sobre esta acusación. La alumna mencionó que teme la revelación de su identidad, por eso prefirió usar una imagen en su perfil, en lugar de su fotografía.

Las publicaciones de las redes sociales llegaron hasta la dirección De La Salle. La Institución educativa aseguró que atenderán detalladamente la actual acusación, y proceder a lo que corresponda hacer. Se comprometieron a hacer valer los derechos de los alumnos, a través de un comunicado.

