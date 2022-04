No subirá el precio del camión este 2022 en Celaya

Celaya.- Al menos por lo que resta del 2022 no se tiene considerado algún incremento al costo del transporte público en Celaya. De inicio, porque ni siquiera hay una petición formal de las empresas transportistas, y en caso que la hubiera, se debe considerar primero la situación económica de la gente tras el periodo de pandemia que hemos atravesado, explicó el regidor y presidente de la Comisión de Movilidad en el Ayuntamiento, Aldo Sahíb Velázquez.

Reconoció que a principio de año hubo inquietud sobre la posibilidad de un ajuste a las tarifas del transporte público en el municipio, pero no es viable en estos momentos.

"Al principio del año surgió esta inquietud sobre un ajuste a la tarifa del transporte público, pero en la comisión no tenemos una solicitud por escrito ni ha llegado una solicitud del mismo tema, por ello no tenemos obligación de tratar este tema mientras no haya una petición.

"En cuanto al diálogo con los transportistas, es importante mencionar que poco a poco se han concientizado que hay otros mecanismos para eficientar recursos para no enfocarse sólo en el incremento de tarifas, como la creación de la coordinadora de transporte que agrupará a las 13 empresas que existen".

Explicó que primero se debe continuar con el trabajo de capacitación a los conductores del transporte público, debido a que siguen las quejas de usuarios por el comportamiento de algunos de los choferes de unidades. Por ejemplo, que usan el teléfono celular al manejar, exceso de velocidad, no respetan las zonas de ascenso y descenso, o simplemente se pasan las paradas para ganar tiempo y dejan a usuarios varados durante algunos minutos.

Este compromiso y las condiciones económicas actuales son de los principales factores por los que no es viable hacer ajustes a las tarifas en estos momentos.



"No se prevé en este año ninguna modificación, no hay solicitudes y en caso de que llegara lo analizaríamos con mucha responsabilidad ni se consideraría adecuado por la situación económica de la gente en este momento tras la pandemia que estamos pasando."



PR