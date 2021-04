No soy beneficiada de Ana Guevara: Liliana Ibáñez, nadadora guanajuatense

Celaya, Gto.- La nadadora olímpica Liliana Ibáñez originaria de Celaya, Guanajuato fue "agredida con comentarios contra su integridad, dignidad y libertad". Compañeros la señalaron como beneficiada y favorita de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por una "relación personal" con la titular, Ana Guevara.

Lamento las agresiones y comentarios hacia mi persona de quienes brindaron la entrevista, un ataque contra mi integridad, dignidad y libertad, que transgrede lo deportivo, que cae en violencia incluso sexista, en la desacreditación y que falta al respeto a mi vida personal y profesional, inicia la carta de Ibáñez difundida en sus redes sociales.

En Celaya una alberca lleva el nombre de la medallista guanajuatense.

En entrevista para la revista Proceso, el entrenador de natación Nicolás Torres y los nadadores Melissa Rodríguez y Miguel de Lara relataron el abandono del cual son víctimas por parte de la Federación Mexicana de Natación (FMN) y Conade.

Durante la entrevista, difundida en la edición 2317 de la revista mencionada, luego de exponer la inconformidad que enfrentan el entrenador y dos deportistas, representando a un equipo de 14, la periodista Beatriz Pereyra cuestiona:

-¿Ustedes saben de la relación personal que existe entre Liliana Ibáñez y Ana Guevara?

El entrenador Nicolás Torres responde:

- Sí, todos lo sabemos. No sé a qué nivel... no me interesa, pero no se vale que echen a perder una generación completa.

No es meternos en lo que ella hace o no con su vida, pero eso nos está afectando a nosotros. Como a la otra amiga de Ana (María de la Luz Chávez) que para darle una beca la pusieron como entrenadora de Lilian sin serlo. Lili se metió en ese mugrero, es excelente persona; yo la apoyé cuando ella lloraba por la desigualdad, el favoritismo y la falta de ayuda de la Conade. ¡Qué lástima que haya terminado en eso! No se vale. Se presta a destruir este proyecto. Son Juegos Olímpicos y la corrupción está comprometiendo los resultados. Siempre estamos contra la marea. Ana Guevara debería ver los números y preguntar: ´¿Qué necesitan?´, expuso Torres a Proceso.

La declaración del entrenador olímpico provocó que la nadadora Celayense respondiera a la desacreditación "sexista" que como deportista y persona fue víctima. Apuntó que no es favorita de nadie y que los gobiernos de su tierra natal también la apoyan, además de la Sedena.

No soy ni favorita ni consentida, cada quien hace su esfuerzo y no hay que comparar. Sí, recibo una beca de Conade, el apoyo a mi entrenador, de un equipo multidisciplinario cuando es necesario; pero no solo eso, también recibo el respaldo del Gobierno de Guanajuato, mi estado; del Gobierno de Celaya, mi ciudad; de la Sedena, soy miembro del Ejército y cuento con el apoyo de patrocinadores personales, especifica la nadadora guanajuatense.

Comparto con ustedes mi postura relacionada con el artículo publicado en PROCESO, del pasado 28 de marzo, en la edición 2317. Agradecida siempre con quienes me apoyan. Publicado por Lili Ibáñez en Sábado, 10 de abril de 2021

LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA LA NADADORA CELAYENSE

"Tengo que poner un alto y proceder legalmente para protegerme", apunta Liliana en su carta a punto de finalizar. Dice tener miedo de la incitación constante al odio y acoso en contra de su persona. Argumenta que el apoyo que ha recibido no sobrepasa a nadie, así como tampoco es receptora de beneficios y que lo que ha obtenido es porque lo ha sabido buscar a tiempo: "En la manera de pedir, está el dar, y creo que ellos se han equivocado en las formas y los intermediarios".

Hago responsable a Nelson Vargas y a todos los que forman parte de esta campaña de desprestigio, donde ya rebasaron lo deportivo y me están violentando también como mujer, señala Liliana Ibáñez.

EL CONFLICTO CON NELSON VARGAS

Liliana Ibáñez relata en su carta que, cuando regresó de las Copas del Mundo FINA del 2018, señaló a Nelson Vargas y demás integrantes de la Comisión Técnica de la Federación Mexicana de Natación de ese entonces, como quienes no quería que la guanajuatense asistiera a las Copas del Mundo.

Demostré con mis resultados que fue positivo asistir (a las Copas del Mundo), siendo parte del plan de trabajo de mi entrenador -Steve Bultman, quien sigue apoyándome-, que no fui a hacer turismo deportivo como lo señalaban, fue cuando empezaron los ataques a mi persona, demeritando también mis resultados, señala Ibáñez como la raíz del problemas que actualmente confronta.

LA QUEJA DE LOS COMPAÑEROS DE IBÁÑEZ

Lo expuesto en Proceso apunta que 14 nadadores mexicanos están desesperados por conseguir el apoyo económico para solventar el entrenamiento previo y viaje a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 -juegos retrasados un año por la pandemia de la covid-19-.

Argumentan que la Conade se quedó sin fondos por proveer a Ibáñez para acudir a las Copas del Mundo FINA, competencia que "acordaron" como equipo mexicano no acudir para no gastar fondos extras, pensando en que los Olímpicos en Tokyo se realizarían en 2020.

Yo no traicioné a nadie, mi mentalidad siempre ha sido otra, yo no quiero quedarme solo con eventos nacionales y en Estados Unidos, creo que el fogueo real está en los eventos FINA donde compiten los mejores nadadores del mundo. Intenté explicarles a mis compañeros que yo busqué mis propios apoyos con Alfredo Castillo, de Conade, independientemente de los apoyos que estaban dirigidos a la federación para todos. Yo no le quité recursos a nadie, escribió Liliana.

Los deportistas señalan que la FMN, encabezada por Kiril Todorov y la Conade, dirigida por la ex velocista olímpica Ana Guevara no son justos con el grupo de nadadores y que además de "haber sido desfalcados por Ibáñez", argumentan, se ven obligados a asumir los gastos para dar la marca y poder calificar a los Olímpicos.

