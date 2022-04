´No somos delincuentes, somos estudiantes'; muerte de Ángel enluta Guanajuato

Irapuato.- Luego de que se registrara la muerte de Ángel Yael Ignacio Rangel por un elemento de la Guardia Nacional, estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) se manifestaron por calles de la ciudad de Irapuato hacia la Presidencia Municipal donde pegaron las cartulinas con diversos mensajes.

El común era exigiendo justicia por la muerte del joven Ángel Yael quien murió a causa de un balazo en la cabeza por la Guardia Nacional en la comunidad Ex Hacienda El Copal, en el municipio de Irapuato.

Los jóvenes marcharon portando cartulinas con diversos mensajes como: "Ángel no murió la Guardia lo mató", "Quiero tenerle miedo a los exámenes no a los policías", "En México es más peligroso ser estudiante que ser narcotraficante".

En su camino hacia la Presidencia Municipal de Irapuato el contingente de estudiantes traían mensajes contra la Guardia Nacional como: "Queremos policías no delincuentes", "Maldito sea el soldado que apunta a su nación", "Guardia farsante que asesina estudiantes", "¿Ahora también tengo que cuidarme de quienes me protegen?".

"Queremos policías no delincuentes disfrazados", "En Guanajuato si no te mata la delincuencia, el crimen organizado, un feminicida, te mata la Guardia Nacional", "Quienes deberían protegernos nos matan" y "La Universidad me da amigos y la Guardia me los quita".

En el ambiente de la marcha se percibía molestia, coraje ante el hecho que enlutó a la comunidad universitaria, exigían justicia por la muerte de Ángel con consignas como:

"Quiero llevar a casa un título universitario no una acta de defunción".

"Él no estaba en el momento ni lugar equivocado estaba estudiando", "La Colmena está de luto pero unidos pedimos justicia", "Justicia para Ángel".

"Quiero que todos vivamos sin miedo", "Somos estudiantes no delincuentes", "Sí te metes con una abeja te metes con todo el panal", "Quiero ver a mis compañeros egresados no enterrados".

"Quiero salir adelante pero mi gobierno no me deja", Quienes nos cuidan nos matan", "Mi familia me espera cada fin", "Creí que matarse estudiando era una expresión", "No quiero sentirme valiente cuando voy a la escuela, quiero sentirme seguro".

"En Guanajuato es más peligroso ser estudiante que ser narcotraficante", "La única reunión con flores que quiero es mi graduación no mi funeral", "Se nos fue el muchacho alegre" "¿Desde cuándo estudiar es un delito?", "Quiero que mi familia vaya a mi graduación no a mi funeral".

"No estamos todas las abejas, nos falta Ángel", "Nos falta una abeja", "Basta agredir a una sola abeja para desatar al enjambre", "Sin abejas no hay UG", "Mi familia espera un título no un cadáver".

"Quiero que mis papás recojan mi título y no mi cuerpo", "Merezco una graduación no un funeral", "No fue un accidente", "¿Mi seguro de estudiante cubre mi funeral?".

"Quiero que todos vivamos sin miedo", "A una abeja la hicieron volar fuera del panal", "Ahora me tengo que cuidar del único lugar donde me sentía segura" y "Por una sociedad sin violencia".

Al final de la marcha, los jóvenes dejaron pegadas las cartulinas con los mensajes en la fachada de la Presidencia Municipal.

CM