´No somos delincuentes, somos creyentes´, peregrinan con la Santa Muerte

Irapuato.- Un grupo de personas que profesan el culto a la Santa Muerte realizaron ayer una peregrinación por varias calles de la ciudad de Irapuato, como parte de una ceremonia que celebrarán hoy martes.

Los fieles a la Santa Muerte gritaban "No somos delincuentes, somos creyentes" y "ser creyente no me hace diferente", mientras caminaban al tiempo que pedían a las personas respeto por el culto que profesaban, pues decían que cada quien es libre de creer en lo que considera conveniente.

Participaron en la peregrinación personas de diversos grupos que veneran a la Santa Muerte como "Yo Universal Irapuato" y "Mi Flaca".



"Ya es momento de librarse de tabús, quienes veneramos a la Santa Muerte, no lo hacemos con el interés de dañar a nadie, sino son creencias que buscamos mantener", dijo uno de los participantes.

Sin complicaciones se realizó la peregrinación y hoy realizarán otra concentración en la colonia Las Américas, por el Día de Muertos y para venerar a la Santa Muerte en Irapuato.

CM