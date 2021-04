"Guanajuato seguirá siendo azul": Aldo Márquez al arrancar campaña

León, Gto.-Cientos de leoneses y leonesas se dieron cita en Las Joyas, acompañaron al candidato panista Aldo Márquez en el arranque de su campaña en la búsqueda por ganar la representación del V Distrito local en Guanajuato.

En el Parque de Las Joyas, el abanderado del Partido Acción Nacional, fue acompañado por Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional; Román Cifuentes, presidente del Comité Ejecutivo Estatal; Antonio Guerrero, presidente del Comité Ejecutivo Municipal; y Alejandra Gutiérrez, candidata a la Presidenta Municipal de León.

Estaremos escuchando muy atentos cuáles son las necesidades y cuáles son las propuestas que tienen ustedes. Nosotros tenemos propuestas sólidas y concisas, los candidatos de Acción Nacional no somos candidatos improvisados, somos gente que estamos acostumbrados a estar con la gente, a estar de corazón, a estar cercanos. Yo soy un orgulloso leonés que viene de una familia de comerciantes, el día de hoy están aquí mis padres, de los cuales me siento profundamente orgulloso porque ellos representan a los leoneses que día a día nos la partimos por salir adelante, expuso en medio de porras y arengas de los simpatizantes presentes.

Campaña política de Aldo Márquez desde las alturas (Foto: Facebook).

Te puede interesar Elecciones 2021: cambian 5 candidatos del PAN por observaciones del IEEG

Con todas las medidas sanitarias, entre ellas el uso de cubrebocas y gel, los presentes escucharon el mensaje de Marko Cortés: "Hoy estoy aquí porque Aldo me ha invitado al arranque de su campaña, pero también al arranque de 22 distritos locales para el Congreso de Guanajuato, ¿cuál es el tema aquí señoras y señoras? Que no podemos permitir que la mancha destructora morenista venga e invada aquí en Guanajuato, ¡No podemos permitir que el morenavirus venga y contagie a Guanajuato!".

Te puede interesar Javier Mendoza del PAN cumple 12 días casi solo por Alcaldía de Celaya

En su intervención, Alejandra Gutiérrez, candidata a la presidencia municipal de León habló de las virtudes de Aldo Márquez para representar este distrito en el Congreso del Estado: "Necesitamos un legislador que aparte de que conozca las leyes y que sepa trabajar, que también vaya, platique y escuche pero sobre todo que no deje de ser sensible a las necesidades de otras personas y eso Aldo, te lo reconozco. Yo me siento afortunada de conocerte porque siempre hemos hecho equipo y siempre has hecho equipo con la gente".

Al finalizar, el candidato pidió la confianza de las familias de colonias como Las Joyas, San Juan Bosco, Piletas, entre las 160 que conforman su distrito: "Y no me resta más que pedirles que con este júbilo, con esta energía que nos caracteriza a los panistas salgamos a hacer campaña, salgamos a convencer a nuestros vecinos, que se escuche en todo León, que se escuche en todo Guanajuato y que retiemble hasta México: ¡Guanajuato, León y el V Distrito seguirán siendo azul, seguirán siendo panistas!".

Te puede interesar PVEM ofrece apoyos y despensas a cambio de la credencial para votar en León

CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO

El Partido Acción Nacional en el estado cambió los candidatos de cinco diputaciones locales de último momento. El PAN obedeció a los requerimientos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), uno de los que sufrieron cambios fue Aldo Márquez.

Rolando Alcantar se registró por el distrito 4, cambió al 7; Miguel Ángel Salim Alle del 5 al 21; Martha Hernández del 21 al 4; Aldo Márquez Becerra del 7 al 5 y Martín López Camacho quien iba por el 16 no se especificó a donde fue removido.

Luego de las revisiones realizadas por el IEEG al registro de las 22 candidaturas para diputaciones locales, el órgano electoral señaló que, las y los Diputados que buscan la elección consecutiva, deben hacerlo por el mismo distrito por el cual ya fueron electos.

SP