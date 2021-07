No solamente hay un aspirante a la gubernatura: Prieto a Sheffield

Guanajuato.- El presidente de Morena en el estado, Ernesto Prieto Gallardo, declaró que no solamente hay un aspirante a la gubernatura para el 2024.

Lo anterior dijo ante la posibilidad de que Ricardo Sheffield busque nuevamente ser candidato a la gubernatura por Morena.

Eso sí, yo quiero dejar muy claro, no solamente hay un aspirante, hay otros que creo que tienen las condiciones, dijo el político de Salamanca.

Asimismo, declaro que Sheffield es un compañero extraordinario, esto luego de la discusión con el excandidato a la alcaldía de León en el grupo interno de Morena por WhatsApp, en el cual Prieto le pidió a Sheffield que le bajara dos rayitas.

Todo tranquilo, Ricardo es un compañero extraordinario, yo lo respeto mucho, comenté que el tiempo podría acomodar las cosas, le sugerí muy respetuosamente a Ricardo que se aplique, que apriete el paso, pueden pasar muchas cosas en estos próximos meses, en el año previo donde vamos a tener la definición del candidato a gobernador para el 2024.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que su papá (Ernesto Prieto Ortega) sea el candidato de Morena a la gubernatura, mencionó que de su progenitor solo obtiene el silencio.

Pues eso pregúntenselo a mi papá, yo se lo he preguntado y lo que único que he vivido es el silencio de él.

Asimismo, declaró que para el 2023 cuando se defina al candidato de Morena a la gubernatura, espera ya no ser el presidente del partido y regresar a ocupar su cargo como diputado local plurinominal.

"Espero que cuando sea la definición de nuestro próximo candidato a gobernador, ya no ser el dirigente del partido, eso hablaría de que las cosas no están bien, no me considero un mal dirigente, pero ya pasó mi momento, la renovación se debió haber dado en el 2021 y no se dio, la necesidad política y organizativa me exigió por petición de muchos compañeros reincorporarme como presidente, pero quisiera que ya hubiera una renovación, acepto que me gusta ser presidente del partido y no lo voy a negar, pero es sano que haya esa renovación".

Reiteró que mientras no se cumpla con la formalidad de la convocatoria nacional para elegir a un nuevo dirigente estatal seguirá al frente de Morena en Guanajuato.

Mientras no se cumpla con la formalidad de la convocatoria, tengo que cumplir con mi obligación, concluyó.

