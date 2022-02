"No quiero irme", dice leonesa en la frontera de Ucrania y Rumania

León.- La leonesa Rosalía Tovar. quien está por salir de Ucrania, en la frontera con Rumania declaró que no desea regresar a León, sino que se mantendrá cercana a Ucrania para ayudar a reconstruir la nación que está siendo bombardeada por Rusia.

"En mi caso particular es muy duro irme de esta manera de Ucrania, dejo mucha gente atrás, dejo toda una vida, y no quiero irme tan lejos, quiero quedarme en algún lugar cercano de Rumania porque tengo la esperanza de que esto terminara pronto y el país va a necesitar ayuda, el país va a necesitar que lo reconstruyamos, van a necesitar manos, y yo quiero volver para ayudar", comentó la maestra leonesa, quien da clases en dicho país desde hace una década.

En medio de la obscuridad de la media noche de la frontera de Ucrania y Rumania, la leonesa narró que gracias a la Embajada de México un autobús lleno de mexicanos pudo abandonar la capital Kiev, lo mismo que miles de autos con familias enteras buscando salir por la frontera con Rumania.

"Estoy en la frontera de Ucrania con Rumania, estoy aún del lado ucraniano, hay una multitud de gente intentando salir, hay muchas familias, de este lado somos muchos mexicanos, ya que en el otro lado de la frontera en Rumania nos esperan de la embajada de dicho país con un autobús, llegamos muy pronto, pensamos que no llegaríamos hoy (viernes por la noche), creíamos que haríamos muchas horas, incluso uno o dos días, pero tuvimos mucha suerte en el trayecto de que a nuestro autobús se le permitiera el acceso rápido"

"Hay filas impresionantes de autos y una vez llegando al punto fronterizo hay mucha gente, creemos que tendremos que esperar mucho tiempo, hay muchas familias de mexicanos, hay niños pequeños, bebés, carriolas, hay gente con perritos incluso, de aquel lado se ven muchos carros que quieren pasar".

Dijo que el panorama es de separación de las familias, pues los hombres se quedan y sólo permiten la salida de mujeres y niños, "es muy triste, el gobierno ucraniano ha pedido que los hombres de 18 a 60 años no abandonen en país para ayudar en caso de que se necesiten reservistas, entonces, aquí estamos viendo que hay familias, donde los hombres han traído hasta este punto a sus mujeres y sus hijos, a los hombres ucranianos no se les permite la salida, hay niños y la noche es muy fría".

"Estamos bien, la embajada mexicana nos trajo a este punto y solamente queda el pasar a Rumania y de allí nos llevarán a un hotel a pasar la noche y a cenar algo, queda poco tiempo para estar fuera de Ucrania".

Sobre el envío de un avión de la Fuerza Aérea a Rumania para trasladarlos, dijo que fue una sorpresa para los mexicanos, "estamos impresionados, seguramente muchos de nuestros compatriotas querrán regresar, pero sé que algunos se quieren quedar de este lado ya que tienen familias ucranianas, hombres casados con ucranianas, de este lado se quedan las suegras, los suegros, yo entiendo ese sentimiento de querer estar más cerca de Ucrania, yo en mi caso no dejo familia pero sí dejo mis amigos, y quiero estar cerca por si en algún momento necesitan ayuda, quiero regresar, no quiero retirarme tanto por si les puedo ayudar", enfatizó.

Describió que ha llorado mucho, pues sus amigas están escondidas en el metro o en sótanos de edificios amigas metidas en bunkers, para mí fue un día lleno de emociones fuertes, he estado llorando demasiado con los mensajes que me envían mis amigas, ellas están en peor situación que yo, me envían mensajes de aliento de que puedo lograrlo, que puedo salir".

"En el grupo tenemos tres bebés chiquititos de brazos y tenemos tres niñitos, pero nosotros somos del primer grupo de mexicanos que desde hace dos semanas organizó la evacuación la embajada mexicana, no sabemos qué pasa con mexicanos que no vinieron, por los chats sabemos que muchos vienen en sus carros por su cuenta, porque ningún autobús quiere salir de Kiev, va a ser muy complicado que encuentren un autobús para traerlos a todos juntos".

Lamentó que la embajada de México fue cerrada porque un edificio de a lado fue bombardeado, "sabíamos que no cerraría la embajada, pero ahora se vieron obligados a hacerlo, yo pasaba mucho por allí para ir con una de mis amigas, era bonito ver mi bandera mexicana ondear".

Después de dos días de no dormir por el inicio de los bombardeos y de no comer, la leonesa de nacimiento dijo que "en Rumania la embajada de ese país nos llevará a cenar y nos llevará a un hotel, esta noche finalmente vamos a dormir sin miedo de sufrir algún bombardeo y sin miedo de correr a algún sótano", concluyó en entrevista para Radio Fórmula.