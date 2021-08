No queremos quitarle agua a Chapala, pero sin acuerdo no hay obligación: Sinhue

León.- El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que Guanajuato no quiere quitarle el agua a Chapala, pero aclaró que si no hay un acuerdo con El Zapotillo, no hay obligación de Guanajuato para seguir abasteciendo.

Lo anterior comentó con respecto al agua de la presa Solís de Acámbaro que abastece a Chapala, y la cual está dentro del mismo decreto de la presa El Zapotillo.

"Nosotros no queremos quitarle el agua a Jalisco, queremos agua para Guanajuato. Es una parte importante que nos entiendan, nuestro tema no es con Jalisco, tenemos todos la necesidad por el agua en los Altos y Guadalajara, padecen lo mismo que nosotros, no queremos quitarles el agua, queremos tener nosotros líquido. El tema no es con Jalisco, es revisar con el gobierno federal, qué opciones tiene para León, es lo único que pedimos".

Aclaró que no será el estado quien cortará el agua a Jalisco, pero sí exige Guanajuato que se respete el decreto presidencial vigente.



"No estamos hablando de cortar el agua a Jalisco, simplemente se le da agua a Jalisco porque hay un decreto donde habla que Zapotillo nos dará agua nosotros y nosotros también damos agua de la presa Solís, pero si no hay acuerdo, no hay obligación, es a lo que me refería"

Es una de las cosas que queremos platicar con la presidencia la República porque todo deviene de un decreto presidencial del ´95, donde se establece que Jalisco nos dará agua a nosotros, y Guanajuato otorgará agua de la presa Solís, pero si no va a haber el acuerdo, entonces no habrá el derecho, si no habrá agua (para León), pues tampoco obligaciones (con Chapala).



Aceptó que los días pasan y no se obtienen respuestas de la federación, pero reiteró que el estado tiene confianza en que el diálogo es la herramienta "con la cual vamos a avanzar en este tema, entonces espero que pronto se dé una respuesta".

"De las autoridades federales aún no hemos recibido respuesta, ya le presentamos el mismo sábado por escrito la petición de audiencia al presidente la República y el titular de la Conagua para escuchar porque se tomó la decisión y para conocer las propuestas que tienen para que León tenga agua".

Dijo que es frustrante para los leoneses, porque se han dicho muchas mentiras sobre el uso del agua en León, "No es para la industria, es para la gente que toma agua en sus llaves, en para todos los habitantes, es un derecho humano, como hemos hecho las cosas tan bien, mucha gente no cree en la crisis hídrica que existe, cada año baja metro y medio los pozos, hay algunos que ya trabajan a 600 metros, el problema que viene es que traerá problemas de salud por tener materiales pesados, cada vez nos cuesta más potabilizarla, no existe un mejor plan que el Zapotillo, mientras sigamos sacando agua a la misma cubeta no vamos a dejar recuperarse el manto acuífero".



Señaló que en este momento sólo existe la declaración del presidente, pero que legal y jurídicamente está vigente el decreto de 1995.

"Es la declaración del presidente con la fuerza que lo diga él, pero jurídicamente tendrían que darse algunos pasos, y creo que allí es donde se tienen que dialogar muchas aristas como el dinero invertido por Guanajuato, el estado y el municipio le han invertido, hay muchas cosas por revisar, no se puede desaparecer un decreto, tenemos muchos temas por platicar"

Enfatizó que Guanajuato desde el 1995 entrega agua a Chapala y el área metropolitana de Guadalajara no sufre de sequía.



"Hace mucho que no vemos una nota de estrés hídrico en Chapala, cuando antes era nota segura, siempre era que Chapala se está secando, Guanajuato cumple con sus obligaciones y pedimos que se cumplan los derechos de nuestro estado".

Puntualizó al hacer un llamado a cerrar filas en Guanajuato entre los políticos y empresarios, "queremos que todos los guanajuatenses no sumemos al diálogo, queremos un diálogo franco con la federación para buscar soluciones, nosotros queremos que nos expliquen porque toman esta decisión y las opciones reales para León, somos el municipio que menos consume agua, el que menos fugas tiene, el que más trata el agua, ya estamos haciendo la tarea, pero que opciones reales tenemos para tener agua en León en los próximos años".



"Seguiremos insistiendo con el presidente y a que hasta ahora no me ha negado la entrevista, esto es importante, no me han dicho que no, pero tampoco de dan la cita, hemos estado en contacto con su Secretaría Particular, revisan la agenda y buscan la fecha, no tengo contemplado ir a Palacio a esperar con mi banquito, creo en las instituciones y los mecanismos institucionales de comunicación, esperamos que pronto nos reciba", concluyó.

Sobre la situación de la presa Solís de Acámbaro que abastece de agua al Lago de Chapala, señaló que también se debe analizar el envío a Jalisco, pues esta presa beneficia a ciudades de la zona sur del estado, puntualizó.



PR