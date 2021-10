No puede ser: José Juan Macías vacunó al León

José Juan Macías nos vacunó.

El centro delantero del Chivas, J.J. Macías, ex delantero del León, metió el primer gol del partido y abrió la puerta para el triunfo del Guadalajara sobre el León 2 a 0.

Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo.

José Juan Macías, a quien la afición extraña en León, terminó siendo el verdugo.

El equipo León liga su segunda derrota en menos de cuatro días.

El conjunto de Nacho Ambriz vive su peor momento en varios meses. El jueves pasado fueron eliminados de la Conca Champions en Los Ángeles, California, al perder 3-0.

El León está irreconocible. Ángel Mena no tuvo un buen partido. Jean Meneses casi no la agarró. El Jefecito Iván Rodríguez no pudo dominar en medio campo. Y Sosa nunca se encontró en el juego.

Lo que es peor: La línea defensiva luce desconcertada. Miguel Herrera no agarra ritmo. Ramiro González y Barreiro no funcionarios en Los Ángeles. Y solo Tesillo rinde en la central y en la lateral, pero él solo no puede. Al equipo de Nacho Ambriz le urge encontrar una nueva línea defensiva, en vista de que Mosquera sigue lesionado.

El segundo gol del partido lo metió Beltrán en un remate de cabeza.

A pesar de todo el León se mantiene en los primeros lugares de la table general de la Liga Mx, con 15 puntos, pero tiene urgencia de encontrar el ritmo. El equipo extraña a Jairo Moreno -que está lesionado-, y le hace falta sin duda Joel Campbell.

Otro de los problemas del conjunto esmeralda es que no ha encontrado a su centro delantero. Ramos no termina por entenderse con el equipo y Godínez no ha podido mostrarse en los minutos que ha jugado. León pasa por una crisis. No hay confianza. No hay motivación. No hay relevos. No hay contundencia. A Nacho Ambriz le urge regresar al triunfo la próxima semana.