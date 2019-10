No prospera el amparo de los dueños de los palcos: Zermeño se queda el estadio

Los propietarios de los palcos pedían que no fallara el juicio a favor de Zermeño.

Mientras se debatía la propiedad del Estadio León, entre el municipio y Roberto Zermeño, los palco-habientes buscaban amparase como co-propietarios, pues al entregarse el estadio a su actual dueño ellos también perderían sus propiedades al interior del recinto deportivo.

Sin embargo el acuerdo no resulto a favor. Hoy se entregó la resolución por parte del juzgado al señor Octavio López, representante legal de los palco-habientes.

En el acuerdo se lee lo siguiente:

En pocas palabras, el documento refiere lo siguiente: no procede su petición y que pase a recoger sus documentos, pues el Estadio León únicamente debe ser entregado al actual dueño, Roberto Zermeño. Comentó un Abogado al leer el acuerdo.

Los palco-habientes pedían que no fallara el juicio a favor de Zermeño, para no perder sus palcos. Sin embargo no procedió su solicitud. Mañana se le entregará jurídicamente el estadio a Zermeño.

Desde 60 hasta 150 mil pesos, cuesta cada platea o asiento en palco, un palco con 4 espacios oscila en 600 mil pesos. Existen palcos VIP de 10 asientos.

Por su parte Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados y defensor de los palco-habientes compartió que el municipio ya fue informado de que tiene que ser entregado el Estadio León, pero el poseedor no fue notificado.

"En este caso el Club León, el Grupo Pachuca no debe entregar el Estadio. Porque no está ni invitado al juicio y no fue notificado", opinó Marcelino Trejo.





La entrega del Estadio para este jueves únicamente será jurídica, Roberto Zermeño y su socio Héctor González no podrán entrar y poseer el inmueble.

"Mañana no hay una entrega física (del estadio). Porque Grupo Pachuca no está notificado. Tampoco habrá uso de fuerza pública, pues municipio no autorizó el uso de este recurso gubernamental", finalizó el abogado.

Últimamente no se ha autorizado policías municipales para diligencias de abogacía, compartió el presidente de abogados en León. Por lo tanto, no procedería el uso de fuerza pública para tomar el Estadio León.