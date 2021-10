“No nos ha llegado nada”: Policías de León sobre el bono que les prometieron para este mes

Tres policías de León no tienen dinero en sus cuentas, no recibieron el tercer bono que la Secretaría de Seguridad Pública les prometió para este 27 de febrero. Dos mujeres policías y un elemento varón platicaron que hasta ahora no han recibido el tercer bono que comprende el último trimestre del 2019, y se entregaría hoy.

“Lo que si me dijeron es que iba ser un bono cuatrimestral. Que yo sepa no lo ha recibido nadie, porque le he preguntado a los compañero y no. Yo recibí 10 mil pesos pero en diciembre, y eso era del periodo atrasado, de uno que me debían”, contó uno de los policías.



Los oficiales confesaron que les prometieron tres bonos al año, uno cada cuatrimestre. Sin embargo, el periodo es variable, pues ni siquiera ellos saben en qué fechas lo van a recibir, tampoco conocen la cantidad exacta que les va llegar en su nómina. Es incierto.

“No, nos ha llegado nada. Son como 10 mil pesos de dos bonos, pero a veces nos llega, a veces no. Y no a todos”, dice una de las oficiales.

La Secretaría de Seguridad Pública destinó 15 millones de pesos para otorgar estas comisiones, y se evaluaron diferentes puntos en el trabajo de los oficiales. La puntualidad, la asistencia y el buen comportamiento son escenciales, pero a pesar de que los tres entrevistados cumplieron las peticiones, en sus cuentas no hay dinero extra, el bono no les llegó.

¿Cómo es el trabajo de un policía?

Los uniformados vigilan la ciudad desde sus trincheras, trabajan 12 horas al día y solo descansan dos días a la semana. A veces de lunes a viernes, y en pocas ocasiones descansan sábados o domingos. Los policías reconocen los riesgos a los que se enfrentan todos los días, y el peligro de perder la vida en las calles equivale a un sueldo de 6 mil 300 pesos quincenales.