No nos deben juzgar: Gaby utiliza la marihuana para concentrarse

La regularización estaría bien para las personas que sufren de Déficit de Atención en mi caso a mi sí me ha ayudado bastante en los estudios, no me considero una persona de siempre 10 pero sí tengo notas elevadas y con eso (el consumo de la cannabis) sí me ha ayudado a poner atención y más en las clases que ahorita son en línea.