"No me voy a rajar y no nos vamos a rajar ninguno"; Ale despide a policía Manuel

León.- La presidenta municipal Ale Gutiérrez Campos, señaló que no se permitirá que quede impune el asesinato del oficial Manuel Alejandro Quiroga López.

Durante la ceremonia de honores a la bandera se rindió un homenaje a Manuel Alejandro Quiroga López, y se guardó un minuto de silencio en su memoria.

Ante los elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Ale Gutiérrez dijo que el cobarde asesinato del elemento duele a toda la sociedad e invitó a los leoneses a sumarse en un frente social contra la delincuencia.

"Lamentamos mucho la pérdida de nuestro compañero Manuel Alejandro, que de manera vil y cobarde fue asesinado, no permitiremos que esto quede impune", aseguró la presidenta Ale Gutiérrez.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal indicó que hay áreas de oportunidad en términos de seguridad, sin embargo, refirió que desde el Gobierno Municipal no se dará un solo paso atrás para recuperar la paz social.

"No habrá ni un solo día que dejemos de trabajar por la seguridad, no me voy a rajar y no nos vamos a rajar ninguno de los que estamos aquí. Si queremos una ciudad tranquila hoy todos tenemos mucho por hacer, gobierno, los tres niveles, tenemos muchísima responsabilidad. Pero de manera particular si realmente queremos un León tranquilo cada uno de nosotros tenemos qué reflexionar: ¿Qué tenemos que hacer?", puntualizó la Presidenta.

Asimismo, refrendó su compromiso de trabajar por mejorar la seguridad en la ciudad, y llamó al Ayuntamiento y a su Gabinete a trabajar por atender políticas públicas y estrategias de operatividad que ayuden a transformar positivamente la ciudad.

"No vamos a dejar solo a nadie de la corporación, a nadie que haga bien su trabajo, siempre habrá acompañamiento, siempre estaremos pendientes de los elementos que hagan bien su trabajo", apuntó.

Asimismo, reconoció la labor del oficial Manuel Alejandro Quiroga López, quien durante 11 años de servicio a los leoneses se desempeñó con una carrera policial ejemplar.

