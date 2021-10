"No me escondo", dice el expresidente del Zoo de León

El expresidente del Patronato del Zoológico de León, Francisco Muñoz, afirmó que no se esconde, "ni se esconderá", ante las acusaciones que lo relacionan con actos irregulares en la compra de dos trenecitos valorados en seis millones de pesos. También se detectaron anomalías en la instalación de dos jirafas gigantes en la puerta del parque.





“La auditoría no ha terminado. No existe duda sobre el manejo de los recursos”, dijo Muñoz. El expresidente del Zoológico de León señala en un comunicado emitido este viernes que no tiene ningún requerimiento ni notificación que le pida una explicación sobre posibles actos de corrupción en su administración.

“Me siento orgulloso del trabajo realizado durante años en el parque Zoológico, lamento profundamente el daño moral que se ha estado causando al propio parque, a los trabajadores del mismo y a la ciudadanía leonesa, con toda esta desinformación producto de sospechas, especulaciones y filtraciones. Solo las personas responsables de emitir juicios previo, saben el motivo por que cual, desean manchar el trabajo de cientos de personas honestas y comprometidas”, dijo en su comunicado.





La Contraloría de León realizó una auditoría en el Zoológico y encontró irregularidades en la compra de dos trenecitos con valor de 6 millones de pesos. La próxima semana el Municipio de León presentará una denuncia penal por estos hechos.

Leopoldo Jiménez, contralor municipal, encontró que se realizaron obras sin contrato y otras a sobreprecio. Destaca la compra de dos trenes que se utilizan para trasladar a los visitantes dentro del Zoológico. La institución pagó 6 millones de pesos. Un precio muy por encima de su valor, según quedó reflejado en la auditoría realizada al final de su mandato.

Los hechos quedaron al descubierto luego de que el nuevo presidente del Zoo, Alejandro Arena Torres Landa, recibiera los resultados de una auditoría externa donde aparecieron anomalías en el manejo del dinero público.

Entre las observaciones que se hicieron se encuentran el pago de las obras de remodelación de la entrada, donde se habría pagado al menos un 30% más del valor real, sin dejar de lado que se involucra también a empresas fantasma.

Francisco Muñoz fue presidente del Patronato del Zoológico de León durante la administración de Bárbara Botello y también durante el primer trienio del actual alcalde Héctor López Santillana.