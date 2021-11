No le jueguen al vivo: Sinhue exigirá Control y Confianza a Jefes de Seguridad

"¿Qué nos pasó en Acámbaro? Reprobó, no lo nombró y lo dejó encargado de despacho y lo detuvimos hace poco, entonces también que no le jueguen al vivo; si reprueba, se va", con esta declaración el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez advirtió que exhibirá a los Jefes de Seguridad de los Municipios que no aprueben este filtro para llegar al cargo.

El próximo 10 de noviembre el gobernador revelará a las personas propuestas como titulares de Seguridad que no hayan aprobado el examen de Control y Confianza, de acuerdo con El Sol de Irapuato.

Sinhue Rodríguez explicó que normalmente el Gobierno Estatal da un mes a los Jefes de Policía para someterlos a prueba, y revisar quienes aprobaron este filtro y quiénes no.

El tema se puso sobre la mesa tras la detención de Juan Antonio, ex Director de Seguridad Pública Municipal de Acámbaro, quien fue detenido y procesado por el delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, informó la Fiscalía del Estado.

"(El de Acámbaro) era el que manejaba a la policía, pero no era el titular y el alcalde dice 'yo no cometí el delito, porque el Ayuntamiento no me lo aprobó', pues claro, si reprobó, ¿cómo te lo van a aprobar? Pero lo deja encargado de despacho, entonces eso no se vale", declaró el gobernador en un evento de Irapuato, para alertar que también irá tras los alcaldes que cometan el delito de aprobar a titulares de Seguridad aunque no aprueben Control y Confianza.

El ex director de Seguridad de Acámbaro, de 38 años, fue capturado junto personas identificadas como Dulce, Macario y Juan, el pasado 9 de octubre. En un operativo en la zona centro, encabezado por Agentes de Investigación Criminal, sorprendieron a los presuntos narcomenudistas con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como metanfetaminas, cocaína y marihuana con fines de comercio.

ESTE FUE EL ASEGURAMIENTO

-11 armas largas

-6 armas de fuego cortas

-Cargadores

-Cartuchos para arma de fuego exclusivo, narcótico, equipo táctico, teléfonos, equipo de cómputo portátil

La detención del ex director de Seguridad de Acámbaro se suma al despido de 130 elementos de la Policía Municipal de Juventino Rosas por filtración con el crimen organizado. Incluso el gobernador aseguró que el municipio (donde capturaron a "El Marro") "es un bastión de grupos criminales".

"Se tomó el mando de Juventino Rosas, estamos liquidando a toda la Policía Municipal y están entrando las Fuerzas de Seguridad del Estado con la Guardia Nacional y el Ejército a tomar el control, hemos sabido que es un bastión de grupos criminales, en ese municipio se detuvo hace poco a un líder de un grupo y al director de Tránsito. Se hará la depuración en Juventino y en todo el Estado, vamos a revisar constantemente, y en los próximos días o semanas se verán depuraciones en muchos otros municipios, pero no serán totales como en Juventino", advirtió el gobernador a medios el 20 de octubre.

¿Qué es este examen de control y confianza? Se trata de cinco pruebas para evaluar la conducta y la actitud de los perfiles que ocuparán un cargo, en este caso aplican estos filtros a Seguridad Pública: médico, toxicológico, socioeconómico, psicológico y poligráfico.

-Con información de El Sol de Irapuato