No hay coronavirus en León: descartan el posible caso

El caso sospechoso de coronavirus queda descartado, no hay contagio en León. El gobernador Diego Sinhue escribió en un tuit que según la Secretaría de Salud del Estado la mujer de 60 años no porta el virus. Ayer se mandaron las pruebas realizadas a México, pero se confirmó que no hay contagio.

Una señora de 60 años viajó en un crucero para vacacionar, pero no pensó que su parada en un puerto chino traería consecuencias. Este era el posible caso de coronavirus en León.

La sospechosa se fue de vacaciones en un crucero, y hace pocos días regresó de China. El crucero hizo una parada en un puerto del país en dónde se originó el coronavirus. Desde el miércoles estuvo en observación para descartar que se haya contagiado, el resultado fue negativo.

A pesar de que no hay coronavirus en la ciudad las medidas preventivas siguen, el Sistema Epidemiológico según el gobernador tiene las capacidades suficientes para atender los casos. Y por lo pronto el estado sigue blindado, para prevenir el contagio, comentó.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha detectado 16 casos sospechosos en México, pero 15 resultaron negativos.

