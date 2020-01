No hay casos de coronavirus en Guanajuato: todo lo que tienes que saber sobre el tema

La secretaría de salud federal informó que de los siete casos sospechosos en el país, ninguno resultó positivo al nuevo coronavirus y no presentan síntomas graves

Esta enfermedad se crea por una familia de virus que causan síntomas que van desde el resfriado común, hasta enfermedades respiratorias más graves, circulando entre humanos y animales. A veces, los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar y enfermar a las personas y convertirse en un nuevo coronavirus humano como es el caso del síndrome respiratorio agudo severo (SARSSARS) y el síndrome respiratorio de oriente medio (MERS).

Los coronavirus humanos comúnmente causan padecimientos leves a moderados en la población. Sin embargo, dos coronavirus humanos, MERS-CoV y SARSSARS-CoV, antes mencionados, causan enfermedades graves con frecuencia.

Ha trascendido que el virus pudo haberse transmitido originalmente en mercados de China, por contacto directo entre animales y humanos. Se ha confirmado que el nuevo coronavirus se puede transmitir de persona a persona.

Por su parte, el Comité de Vigilancia Epidemiológica de Guanajuato sesiona permanentemente respecto a los casos probables de coronavirus, por lo que se ha confirmado que están listas las medidas para actuar desde un nivel de bioseguridad con protocolos para aislar a pacientes sospechosos.

"De momento no hay tratamiento y no hay vacuna, por lo que se convierte en una situación que nos mantiene alertas. En Guanajuato debemos estar tranquilos y no alarmar a la población", dijo Daniel Díaz, titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

A través del departamento de inteligencia epidemiológica del Estado y en coordinación con el laboratorio estatal de bioseguridad, se han implementado protocolos para detectar posibles casos. Las autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que existen no solo de vigilancia, si no de inteligencia epidemiológica en la que participan las ocho jurisdicciones sanitarias.

Además, se actúa en análisis de infectología, en la que participan el Instituto de Salud Pública del Estado, el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y los hospitales privados, con la finalidad de que todos tengan las herramientas para poder identificar a la brevedad cualquier caso e implementar el cerco sanitario.

Hasta el momento, no se ha detectado ningún paciente sospechoso portador de este virus, ni que tenga signos o síntomas de la enfermedad.

Asimismo, las autoridades han exhortan a la población a que, si alguien ha viajado este mes al país de oriente y presenta los síntomas antes mencionados por estar en contacto con personas con signos similares, solicite atención médica de manera urgente e inmediata para ser atendido por el personal de salud.

Daniel Díaz, titular de la Secretaría de Salud en el Estado, afirmó que en Guanajuato están preparados para atender cualquier emergencia epidemiológica, porque se cuenta con uno de los sistemas más fortalecidos en salud en el país.