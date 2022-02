No ha llegado un solo peso al estado para obras en salud: Secretario de Salud

Daniel Díaz, secretario de Salud, señaló durante el programa Mesa de Opinión El Heraldo de México-La Silla Rota que Guanajuato no ha recibido recursos de la federación para invertir en infraestructura en materia de salud.

El Secretario fue cuestionado respecto a si había alguna obra inconclusa en Guanajuato, pues este sexenio la federación dejó pendientes la construcción e inauguración de algunos hospitales, dos de ellos se encontraban en Guanajuato (Caises en Jerécuaro y UMAPS en León).

El doctor Daniel Díaz informó que el único hospital que había quedado pendiente de inaugurarse era el Hospital General de León, pero en la actualidad no existe alguna obra inconclusa. Señaló que, al contrario, han aperturado más clínicas, pero sin el apoyo de la federación.

"Lo que sí te puedo decir es que no ha llegado un solo peso al estado para construir más infraestructura con recurso de origen federal", comentó el Secretario.

Señaló que la finalización y creación de algunas obras ha sido financiada por el bolsillo del estado. Destacó entre ellas el Hospital Covid, un centro especializado en la Salud Mental y un hospital móvil. Comentó que estos proyectos son producto de la colaboración con otras dependencias como la Sicom (Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad)



"En estos tres años de esta administración, pues no hay, lo que se está construyendo para ampliar la cobertura es con recurso estatal hasta el momento y Guanajuato en ese sentido trabajando con otras dependencias como la Secretaría de Infraestructura. No tenemos rezago en la entrega de obras o con poner en operación aquellas unidades médicas que no estén acreditadas por que no tengamos el recurso"

Te puede interesar Guanajuato, el estado con mejor manejo de pandemia

Respecto al abandono de parte la federación a los estados en cuestión de abastecimiento de medicamentos, el Doctor informó que Guanajuato tiene un abastecimiento de medicina del 95%, un índice superior a la media nacional.



Explicó que esto se debe a la libertad de manejo de recursos que la entidad ganó al decidir no adherirse al Insabi. Un análisis realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) arrojó que los estados no que no entraron al Insabi tenían mejores indicadores en manejo del gasto.

Los estados que sí se adhirieron no han superado el 50% de abasto y surtimiento en medicamentos.

PR