"No estábamos tan abajo": Marcelino

León, Gto.- El abogado Jorge Marcelino Trejo aclaró que nunca estuvo 2 a 1 abajo del PAN como precandidato de Morena a la alcaldía de León.

"Cuando yo inicie, según me decían los números que me mandaban varias encuestadoras, traíamos un 16 y 17%, no andábamos mal, no estábamos 2 a 1 abajo del PAN, ahorita sí, el PAN es un partido muy consolidado", dijo el profesionista, en respuesta a los señalamientos del candidato Ricardo Sheffield, quien afirmó que ni Trejo ni Luis Ernesto Ruiz Guerrero hubieran tenido posibilidad de triunfar en la elección.

"Creo que los números dicen que trae un 45 Alejandra y un veintitantos Morena, entonces veo que estamos aún lejos, el PAN está fuerte y consolidado y va a dar la gran pelea", añadió Trejo.

Lamentó que el divisionismo de las tribus hayan aniquilando el poco trabajo que se hizo al interior de Morena en los últimos dos años dentro de los 46 municipios, desaprovechando el efecto López Obrador.

"Veo que en Morena en el estado y el municipio no se trabajó en estos años, nadie lo hizo, yo fui el único que hizo trabajo, ahora tenemos que trabajar con lo que se tiene, salir a las colonias a hacer el trabajo que no se hizo hace años", afirmó.

Reconoció que el tema preocupante siguen siendo las divisiones en el interior de Morena, "el trabajo que no se ha hecho y no se construyó durante años después del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, era un excelente momento para empezar a construir, es público que el partido no pudo sumar y hacer nada porque traían sus conflictos tanto Alma Alcaraz y Ernesto Prieto".

Lo anterior, dijo, "provocó que no se construyera en ninguno de los municipios, no se rescató a los servidores y comités de tierra que trabajaron fuerte, no hubo unidad, cada quien traía su división, al momento del registro de las alcaldía ya sabemos lo que se provocó, en el tema de las reparticiones de diputaciones federales y locales fueron los actores políticos los que decidieron quienes iban para los cargos".

Aclaró que siempre estuvo consciente de que existían varios candidatos registrados a Morena que buscaban la candidatura y aun así aceptó competir en la interna como un ciudadano externo.

"Fui respetuoso, no soy el dueño de la fiesta, soy ajeno, no decido, no puedo levantar la mano y votar y cuando se toma la decisión se me dice que Ricardo trae una buena posición y yo lo entiendo, él trae una posición de reconocimiento porque ya fue diputado federal, alcalde y procurador del Consumidor, a mí me conocen los empresarios de León, del estado y del país, no me conoce la clase política".

Marcelino dijo que ante la llegada de Sheffield decidió ya no participar en la encuesta interna de Morena que mandó realizar el Comité Ejecutivo Nacional dirigido por Mario Delgado, pues no buscaba un sueldo.

Añadió que lo invitaron a participar en las diputaciones plurinominales federal y local, luego lo buscaron registrar como regidor y finalmente quedó como candidato a síndico.

"Les dije a los señores que no vengo a Morena por un sueldo, por ser, porque me cuelguen el título de diputado local, regidor o síndico, lo mío no va por el tema chuleta por el cual van los políticos, por eso brincan de un lado a otro, yo venía por un proyecto ciudadano", concluyó.

IA/PR