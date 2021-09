No está en riesgo la paz laboral en Guanajuato: Luisa María Alcalde

Guanajuato.- La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, declaró que no está en riesgo la paz laboral en Guanajuato con el cambio en la General Motors del contrato colectivo que estaba en manos de la CTM y que podría ir a manos de un nuevo sindicato.

"De ninguna manera, es un proceso que vamos a tener que ir normalizando, que haya votación, que se defina concluir un contrato y firmar uno nuevo, los contratos colectivos se revisarán cada dos años, la consulta que vimos en General Motors la vamos a ver de manera cotidiana en las diferentes empresas del país, los trabajadores se involucrarán más en las revisiones".

Lo anterior declaró con respecto al revés que sufrió la CTM por parte de la mayoría de los trabajadores de la GM planta Silao, que trascendió por ser el único caso en el cual se presentó una queja internacional que puso los ojos de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá sobre México, motivo por el cual el Gobierno Federal realizó un plan de reparación involucrando a los tres países que integran el TMEC.

"La paz laboral es producto de la justicia, estamos confiados en que seguirá siendo así, el abrir la negociación colectiva, que los trabajadores estén bien representados por las organizaciones sindicales no implica que vaya a haber algún tipo de conflicto, al contrario, es abrirnos al estado real de las cosas, que se vea la posibilidad de mejorar los salarios, los contratos colectivos, y los compromisos en materia de productividad y alcance de metas"

Señaló que el modelo va a funcionar en el estado de Guanajuato y añadió que no habrá problema al respecto, "sobre todo porque hemos visto voluntad del sector privado que entendía que había una necesidad de cambio, y las organizaciones sindicales poco a poco han abierto su espectro a entender que conviene fortalecer el sindicalismo desde las bases que son los trabajadores, desde la democracia".

Comentó que el caso de Silao va a ayudar a todo el país a aprender hacia el futuro para fortalecer la democracia y aclaró que "allí se suspendió por haber irregularidades graves, se destruyó material electoral, aprendimos que un proceso así será muy vigilado y que se tiene qué cumplir la ley, garantizar que los trabajadores voten y no se puede irrumpir e impedir que los trabajadores accedan a las urnas".

Dijo que el proceso se pudo reponer y fue exitoso, en el cual estuvo presente la Organización Internacional de Trabajo como el Instituto Nacional Electoral, quienes ayudaron a vigilar el proceso y darle legitimidad.

"Se cumplió el objetivo que los trabajadores elijan, en el futuro ellos van a decidir, una es mantener el mismo sindicato, tener contratos individuales o firmar un nuevo contrato colectivo con otra organización sindical, los únicos que van a decidir son ellos, lo pueden decidir en uno o dos meses o más tiempo"

"Se acabó el favoritismo, ya no hay dedo que diga que este es el bueno, este es el sindicato favorito, este no, eso es lo que cambio, no le toca al Gobierno poner o quitar líderes sindicales, les toca a los trabajadores y permitirles que puedan decidir de manera libre quien los represente, no hay favoritos en el gobierno, se acabó la épica de quitar y poner del gobierno, hay democracia".

Ahora, para firmar un nuevo contrato colectivo los sindicatos tendrán que acudir al Centro Laboral y acreditar el 30% que quiere firmar el nuevo contrato colectivo con otra organización sindical.

Asimismo, recordó que México se ha reunido con los socios comerciales de manera permanente, porque uno de los compromisos asumidos fue la materia laboral, pues a diferencia del TLC que sólo existía lo comercial, en el TMEC se espera que la región de Estados Unidos, México y Canadá se fortalezcan en base a mejores salarios y empleos.

Añadió que los compromisos que se asumen en materia laboral buscan un sistema de justicia que garantice el acceso para las partes y un modelo que vigile que se respeten los derechos de los trabajadores, sobre todo en la libertad de organizarse, pertenecer a un sindicato o crear uno nuevo.

"El modelo estaba basado en la presencia de contratos de protección que no tenían el respaldo de los trabajadores, no es una problemática de Guanajuato, es nacional, de un modelo laboral que se sostuvo durante muchas décadas, hoy el modelo cambia y se abre a la democracia, antes los sindicatos elegían a mano alzada, ahora ya no es posible, tiene que ser a través del voto secreto, antes un sindicato se podía sentar con el empleador y formar el contrato colectivo a espaldas de los trabajadores, hoy ya no se va a poder hacer eso, antes de firmar un contrato colectivo se tienen que ganar la confianza de los trabajadores", concluyó.

