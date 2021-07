"No es un adiós, es un hasta pronto": recuerdo de masacre en anexo de Irapuato

Irapuato-. "Por los amigos que nos dieron adelanto (...) una noticia que en verdad me dolió tanto, quisiera estar soñando pero no me levanto, por eso es que llorando al cielo levanto este canto", al ritmo del rap y con fotografías de los 27 internos asesinados, un video publicado por los amigos de las víctimas hacen memoria a la masacre en el anexo, que terminó en 27 tumbas.

Familias destrozadas por el multihomicidio en el centro de rehabilitación ´Buscando el Camino a mi Recuperación´ se quedan en el recuerdo de hace un año. "Por la gente que se fue siendo inocente, por todos aquellos que se fueron sin despedir", dice la canción de rap con la que recuerdan a las víctimas.

El 1 de julio de 2020 sonaron los balazos en el segundo piso del anexo de la colonia Jardines de Arandas. Hombres con rifles y armas largas entraron gritando: "venimos de parte del señor Marro", relataron fuentes cercanas a La Silla Rota. Esa fue la escena que pronto se convertiría en una noticia nacional, y que provocaría la atención en los anexos del estado.

Por Yuyo que le faltaba un mes para terminar su recuperación; por Omar, Christian y Giovanni, tres hermanos que intentaban salir del mundo de las drogas y por los otros 23 hombres asesinados. Vecinos de El Naranjal, Las Américas, El Cerrito y Arandas.

Con un mural, el barrio recordó a Yuyo, uno de las 27 víctimas del anexo

Hoy, Michell, amiga de varias de las víctimas publicó un video con fotos dolorosas: tumbas, sepelios, madres llorando, patrullas y ambulancias. La grabación recordaba la masacre a un año, y se compartió más de 20 veces: "descansen en paz, no es un adiós si no un hasta pronto", escribió.

La canción "uno de junio" en la que MC Davo rememora al rapero asesinado en 2012 Adán Zapata, también recuerda a los 27 internos que estaban viendo televisión cuando sicarios golpearon la puerta y los mataron.

"Por la gente que se fue a una edad adolescente, y por la gente que se fue siendo inocente (...) el corazón no piensa bien, los sentimientos no hacen caso, la violencia no frena llevándose todo a su paso, fue en la calle por la noche, se escuchó más de un balazo, amigos quisiera llamarles y que me cuenten que pasó".

"Como me duele despertar y ver esta noticia, como le puedo decir a la vida que fue una injusticia".

A un año de la tragedia, este jueves se celebrará una misa en Irapuato a las 8 de la noche. Los amigos de Yuyo, una de las víctimas, le dedicaron un mural. Las paredes llenas de color, con su rostro y letras góticas son ahora el memorial del barrio.

En el anexo la mayoría de los internos eran hombres, solo había cuatro menores de edad (Foto: Buscando el Camino a Mi Recuperación A.C. )

EL PASO A PASO DEL ATAQUE

Era un miércoles, al filo de las seis de la tarde, un 1 de julio de 2020. En el segundo piso del anexo se escondía una veintena de cuerpos. Sicarios forzaron la puerta de la casa de dos pisos, y abrieron fuego contra quienes veían a su paso.

Los agresores dispararon con armas AR-15. El tiroteo acabó con la vida de 27 personas. "Venimos de parte del señor Marro", dijeron los sicarios al llegar. Así lo dijo una fuente cercana a La Silla Rota que tuvo contacto con los sobrevivientes. Quienes aseguraron que el ataque se adjudicó a José Antonio Yépez Ortiz ´El Marro´. El hucachicolero más buscado de Guanajuato que está preso en El Altiplano.

Al principio se dijo que eran 24 víctimas, horas más tarde se confirmaron dos muertes más, y al día siguiente otra muerte. El alcalde Ricardo Ortiz dijo que hubo otros cinco heridos.

Imagen del ataque, 1 de julio de 2020

De manera extraoficial se dijo que el ataque era una represalia de ´El Marro´ por los últimos ataques a vulcanizadoras del Cártel de Santa Rosa de Lima, en dónde presuntamente venden gasolina robada y cristal "azul".

Las declaraciones de los sobrevivientes sostienen la versión de que ´El Marro´ autorizó la matanza. Con una corta frase los sicarios avisaron quien les había dado órdenes.

Al principio se dijo que el ataque había sido perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, debido a que circulaban narcomensajes. Luego comenzó a circular un escrito en el que la célula criminal se deslindaba del tiroteo.

Rosa, madre de Omar, Christian y Giovanni, tres hermanos asesinados entre las víctimas (Foto: Jesús Gutiérrez/ El Sol de Irapuato)

LA VIDA EN UN ANEXO

Internos relataban que "era un buen lugar, no había golpes". Beto Caudillo, amigo de Yuyo una de las víctimas, salió del centro de rehabilitación cuatro días antes del ataque, y recuerda que a su amigo le faltaba un mes para salir.

"Cuando yo salía me decía que me quedara otro mes para salir juntos, con eso me quedé, me hubiera quedado para que no se hubiera ido solo", contó Beto a La Silla el año pasado.

Hoy las familias de Irapuato lloran la terrible pérdida. 365 días parecen no curar la herida en el municipio. Algunos familiares y amigos usaron playeras blancas con los rostros impresos de las víctimas.

IO