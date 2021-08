No es necesario inundar poblados y alcanzaría agua para León: Francisco García

Para el titular de la Ceag, no se requiere elevar la cortina de la presa a más de 70 metros para llevar agua a León, los Alos y Guadalajara. (Foto: Ayesa)

León.- Si se maneja a 70 metros el tirante de la presa El Zapotillo no habría necesidad para inundar los tres pueblos de los Altos (Temacapulín, Palmarejo y Acasico) y aunque sería menor el volumen habría suficiente agua para la población de León, los Altos y Guadalajara, declaró el presidente de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, Francisco García León.

"Es factible, pero si nos dicen que es por simple política, estamos preocupados porque el país debe de moverse con datos técnicos, con ingeniería, no con datos políticos"

Y es que, para el titular de la Ceag, la decisión de cancelar el abasto de agua a la ciudad proveniente de la presa El Zapotillo tiene un fondo político y no técnico.

"La decisión del sábado para mi tiene un fondo político, hicimos los escenarios posibles para que pueda dar agua 3.6 metros cúbicos por segundo a León, 1.5 metros cúbicos para los Altos de Jalisco y 3 metros cúbicos para Guadalajara".

"Pega mucho la cancelación del agua de la presa El Zapotillo porque se tenía más de 25 años trabajándose, y que de la noche a la mañana nos dijeran que siempre no, es doloroso, el Zapotillo es una seguridad hídrica para León en los próximos años, necesitamos fuentes y alternativas, necesitamos recursos"

El titular de la CEAG dijo que ahora León tendrá que trabajar en otras alternativas para abastecerse de agua, más allá de los 15 años en los cuales tiene asegurada el agua en pozos.

"El presidente mencionó alternativas, y que mencione cuál es su intención con el Zapotillo, llama la atención los acercamientos que últimamente han tenido el presidente de la República con el gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro), se veía que algo estaban estructurando, al final ya vimos cómo está resultando esto".

Expresó que hace 40 años la eficiencia física del Sistema de Agua y Alcantarillado de León (Sapal) era del 40% y ahorita es del 70%, por lo que requiere aumentar a niveles internacionales que oscilan arriba del 80%, situación que requiere de inversiones federales para lograrlo.

"Esto significa que tendríamos 10 millones de metros cúbicos más para abastecer a la ciudad, y eso nos permite una cobertura mayor con el mismo volumen de agua que extraemos, pero obras de este tipo no se pueden hacer sin recursos federales, son necesarios para cubrir el crecimiento de la ciudad y se requieren miles de millones de pesos, la ciudad no tiene un presupuesto tan grande, ni el estado está en posición para hacer esta inversión tan grande para mejorar el sistema hidráulico del municipio".

Comentó que Sapal está estructurando los pozos operados por particulares, los cuales venden el agua a los fraccionamientos, por lo que el estado tiene una estrategia para adquirir los pozos que operan dentro de la ciudad y en zona rural.

Enfatizó que el Gobierno del Estado busca un acercamiento al diálogo y no demandará, debido a que no hay un hecho contundente para entablar un acto jurídico.

"No es el momento, ahorita lo que busca el gobernador es un acercamiento con el presidente para ver cuál es el posicionamiento con respecto al Zapotillo, estamos abiertos al diálogo, no emprenderemos otra acción que no sea el diálogo, nunca hemos estado cruzados de brazos y tampoco el Sapal, El Zapotillo es una alternativa importante de abastecimiento a León".

Concluyó que SAPAL tiene un título de asignación de agua proveniente del Zapotillo, "si esto no se da, la alternativa es la revocación del título y la indemnización del gobierno federal hacia el estado y municipio, además".

JP